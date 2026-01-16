Furia en una iglesia: insultó al cura, rompió vitrinas con frascos de mermelada y terminó detenida

La mujer tenía prohibido acercarse al sacerdote por una orden judicial. Ocurrió en la localidad de Sarmiento en Chubut.

A media mañana, el silencio habitual del templo se cortó de golpe. En la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús , en Sarmiento , provincia de Chubut , una mujer ingresó, comenzó a insultar al sacerdote de la comunidad y terminó rompiendo vitrinas con imágenes religiosas. La escena derivó en un llamado a la Policía y en una detención que ahora es investigada por la fiscalía .

El Ministerio Público Fiscal informó que el juez formalizó la investigación penal contra la imputada —identificada por sus iniciales como Y.B.C. , de 42 años— por daños agravados y por incumplir una prohibición de contacto y acercamiento vigente respecto del sacerdote desde noviembre del año pasado.

El hecho, según lo expuesto en la audiencia, ocurrió el 14 de enero a las 10 en el templo ubicado en la intersección de avenida Ingeniero Cornel y avenida San Martín. Allí, siempre de acuerdo con el reporte fiscal, la mujer comenzó con los insultos y luego utilizó dos frascos de mermelada para romper los vidrios de las vitrinas donde se encontraban las imágenes de San Cayetano y la Virgen del Valle .

Personal policial femenino ingresó al lugar, procedió a la detención y trasladó a la mujer a la comisaría. El episodio provocó daños en el interior del edificio y abrió una nueva instancia judicial vinculada al incumplimiento de la medida restrictiva que ya regía sobre la imputada.

Audiencia y arresto domiciliario

La audiencia de control de detención se realizó en la Oficina Judicial de Sarmiento. En la presentación del caso participaron la procuradora Marisol Sandoval, el funcionario Alexis Ubilla y la abogada Maira Ritter, quienes solicitaron la legalidad de la detención y plantearon un plazo de seis meses de investigación.

Finalmente, las partes acordaron que la imputada cumpla arresto domiciliario por 30 días, bajo el cuidado de uno de sus hijos. Además, se requirió la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario y del Cuerpo Interdisciplinario Forense, en función de diagnósticos previos que refieren a problemas de salud mental.

Por ahora, la causa avanza con esas medidas y con la formalización de la investigación, mientras se recopilan testimonios y se evalúa el alcance de los daños en el interior del templo.

Comodoro: le robaron la bicicleta al cura cuando empezaba a dar misa

No es la primera vez que una iglesia de Chubut queda en el centro de una situación violenta o delictiva. A principios de diciembre, en Comodoro Rivadavia, la comunidad de la parroquia María Goretti (barrio Máximo Abásolo) denunció que un desconocido ingresó al edificio y se llevó la bicicleta que usaba a diario el padre Elkin.

La situación se dio cuando el Padre estaba a punto de iniciar la misa y todos los fieles se disponían a seguir sus oraciones.

El cura que sufrió el robo de la bicicleta en una parroquia de Chubut

Según contaron desde la parroquia, el rodado estaba en un aula del sector de catequesis: una colaboradora vio a un hombre bajar por una escalera interna con la bicicleta al hombro y recién después entendió lo que había pasado. La bici, además, era prestada, por lo que el sacerdote quedó sin movilidad y con la preocupación de tener que devolverla. Tras el hecho, difundieron un pedido de ayuda para recuperarla y anticiparon que reforzarán los controles internos.