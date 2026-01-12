Incendios en Chubut: un fiscal desmintió al Gobierno Nacional y descartó la responsabilidad de los mapuches

La hipótesis principal apuntaría a que se trata de una "disputa interna" dentro de la comunidad. Las declaraciones de dos testigos permitieron avanzar en la investigación.

En medio del incendio que arrasó con más de 12.000 hectáreas en los bosques de Chubut , surgieron diversas versiones respecto a la responsabilidad y el origen de las llamas. Este domingo, el Ministerio de Seguridad de la Nación vínculo directamente a la comunidad mapuche , a quienes acusó de “grupos terroristas”.

A través de un comunicado, la cartera conducida por Alejandra Monteoliva , aseguró que están investigando “hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego” y afirmó que “los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada“.

Sin embargo, este lunes, el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer , desmintió la versión y declaró que esa acusación es “lo más alejada de la realidad que vivimos” en el Sur. En una entrevista con en el programa Buenas Tardes, China, declaró que “está totalmente descartado”.

Además, el fiscal desestimó también las versiones que circularon por redes sociales, que señalaban a dos ciudadanos israelíes como los iniciadores del fuego.

fiscal jefe

¿Cómo avanza la investigación?

Este lunes, Díaz Mayer junto al comisario general de la policía de Chubut, Andrés García, brindaron una conferencia de prensa informando los nuevos indicios de la causa. Los detalles de la investigación sobre los incendios forestales en la provincia apuntan a una posible “disputa por tierras” dentro de la comunidad mapuche, descartando a los "grupos terroristas".

El jefe policial explicó que tras el análisis minucioso de las cámaras de seguridad de la zona, "llamó la atención a los investigadores que, minutos después de iniciado el incendio, se observa bajar a dos camionetas desde Puerto Patriada cargadas de elementos personales, tipo una mudanza, incluso varios elementos en cajas".

Además, durante la conferencia, agregó que “llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar siquiera su documentación personal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinSeguridad_Ar/status/2010405760606376378?s=20&partner=&hide_thread=false En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego.



Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad… — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) January 11, 2026

Gracias a las declaraciones de dos testigos que se presentaron por voluntad propia, se reforzó la teoría de los investigadores. En sus testimonios, las personas que pidieron reservar su identidad por motivos de seguridad, aseguran haber visto dos vehículos. El dato clave es que ambos rodados pertenecerían a una familia de la comunidad que está camino a Puerto Patriada, a escasos metros de donde se inició el incendio.

"Dentro de esta comunidad había una disputa por una cuestión de tierras. Había llegado hace poco más de dos años una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, que exigía ser considerada integrante de esta comunidad. Esto la comunidad lo había rechazado y a partir de ahí se generó un conflicto", señaló el comisario. "Dentro de esta comunidad había una disputa por una cuestión de tierras. Había llegado hace poco más de dos años una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, que exigía ser considerada integrante de esta comunidad. Esto la comunidad lo había rechazado y a partir de ahí se generó un conflicto", señaló el comisario.

La conferencia brindada y la información, refuerzan la afirmación del fiscal de esta mañana y contradice la acusación del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Incendios Chubut 2026 (2)

Neuquén colabora con más brigadistas y vehículos en Chubut

En medio de la lucha contra el fuego, el gobernador Rolando Figueroa encabezó hoy la despedida de 10 brigadistas que combatirán los grandes incendios que están afectando a los bosques de Chubut.

La provincia ya aportó 35 personas y siete vehículos terrestres, además ofreció la colaboración de personal sanitario del Sistema Integral de Emergencias del Neuquén (SIEN), en caso de ser necesario.

De esta manera, Neuquén colabora activamente en la contención de las llamas que ya afectaron casi 12.000 hectáreas de bosque nativo e implantado.