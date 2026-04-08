Quiso vender un chaleco antibalas de la policía por Facebook: lo allanaron

El usuario de Río Gallegos no pudo explicar de dónde lo sacó. La Justicia ordenó el procedimiento luego de detectar la oferta en un grupo abierto.

El chaleco antibalas que fue decomisado por orden de la Justicia, luego de que detectaron la sorprendente oferta en facebook.

La publicación apareció en un grupo abierto de Facebook como cualquier otra oferta: un chaleco antibalas de la policía en venta, sin mayores explicaciones. Pero el equipo tenía características propias del que usan las fuerzas de seguridad, y eso fue suficiente para encender las alarmas de la Policía de Santa Cruz .

Personal de la División Investigaciones de Río Gallegos detectó el aviso durante tareas de monitoreo digital. Lo que siguió fue una serie de averiguaciones que permitió identificar y ubicar al vendedor. Cuando los efectivos se presentaron, el hombre no pudo dar ninguna explicación sobre cómo había llegado ese equipamiento a sus manos.

Al inspeccionar el elemento, los investigadores encontraron un dato que profundizó las sospechas: el chaleco presentaba anomalías en su numeración identificatoria . Esa irregularidad refuerza la hipótesis de que el equipo podría haber sido sustraído o provenir de un canal ilegítimo.

El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción de turno, que ordenó el secuestro del chaleco y dispuso que se tomara declaración testimonial al involucrado. El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras la investigación avanza para determinar el origen del material y si existen otros elementos en la misma situación.

El chaleco antibalas, como las armas: con permiso

En Argentina, los chalecos antibalas están clasificados como materiales controlados bajo la órbita de la ANMaC —Agencia Nacional de Materiales Controlados—. No tienen libre circulación: cualquier particular que quiera tener uno legalmente debe contar con una autorización específica del organismo y con documentación que acredite de dónde proviene el equipo.

Sin esa documentación, la simple tenencia puede constituir un delito. En este caso, el sospechoso no solo carecía de los papeles correspondientes: el propio equipo presentaba señales de manipulación en sus registros identificatorios, lo que agrava el cuadro investigativo.

La investigación sigue su curso para establecer la trazabilidad del chaleco: cómo salió del circuito oficial, quién lo tuvo antes y si hay más material en igual situación.

Una cría de guanaco, en venta por Facebook

La venta de artículos ilegales en las redes es un problema que se repite en distintas provincias del país. Lo que en muchos casos sorprende es la naturalidad con que algunos se arriesgan al intentar este tipo de operaciones -por ejemplo- en grupos abiertos de Facebook, a pesar de los riesgos legales que implica.

De hecho, no es la primera vez que una publicación de este tipo en Río Gallegos termina con consecuencias legales para quien la hace.

En diciembre de 2025, una familia de la capital de Santa Cruz intentó vender una cría de guanacoo a través de un grupo de intercambio en Facebook.

En Rio Gallegos rescataron a una cría de guanaco que pusieron a la venta en las redes La famiia de Río Gallegos tenía a la cría de guanaco en muy malas condiciones.

El chulengo se encontraba atado, sin acceso a agua y en condiciones inadecuadas en una vivienda del barrio Municipal de Río Gallegos, plena capital provincial, donde la familia lo venía criando con la única y aparente intención de hacer un buen negocio. Obviamente, en condiciones inadecuadas, más allá de los límites que establece la ley, que prohíbe la venta de especies de fauna silvestre nativa, como era este caso.

El aviso fue visto por un usuario que realizó una denuncia anónima, lo que desencadenó la intervención del Consejo Agrario Provincial y el Ministerio de Seguridad.

El chulengo fue rescatado del domicilio del barrio Municipal —donde estaba atado y sin agua— y la familia quedó denunciada por infringir la ley de protección de fauna silvestre.