La fiscal del caso contó que era un macho alfa con denuncias por ataques y estaba suelto. Y que murió otro perro. El problema que frena la investigación.

Un dogo murió a tiros e investigan si lo mató un vecino que defendía a su perro (foto ilustrativa).

Un dogo argentino murió a tiros el lunes 26 de octubre de 2026 en un barrio cercano al centro de Rawson , la capital de Chubut .

El caso llegó a la Justicia a partir de una denuncia y según la primera reconstrucción, el perro aparentemente fue baleado mientras atacaba a otros animales.

Una de las hipótesis es que un vecino disparó para defender a su propia mascota .

Además, en el episodio el dogo no fue la única víctima fatal.

También murió un perro de tamaño más chico, uno de los dos a los que, suponen, el animal de raza habría atacado.

“Un macho alfa de gran porte”

Según la fiscal Florencia Gómez, a cargo de la unidad especializada en maltrato animal en Chubut, el dogo era un macho alfa de gran porte, con denuncias previas por otros ataques, y estaba suelto cuando ocurrió el hecho.

La Brigada de Investigaciones y la Policía de Rawson trabajan en el caso, que se encuentra en etapa preliminar.

En diálogo con FM Bahía Engaño, la titular de la fiscalía especializada resumió lo que se sabe hasta ahora.

Ataque a dos "perritos"

“Supuestamente este can de gran porte habría atacado a dos perritos del barrio”, relato.

Y continuó: “Salieron varios vecinos en defensa de sus propios animales y el desenlace fue el fallecimiento del animal de gran porte y de uno de los chiquitos”.

Florencia Gómez, fiscal a cargo de la unidad especializada en Maltrato Animal en Chubut.

Una de las líneas de investigación apunta a que un vecino haya matado al dogo a tiros para defender a su propio perro.

La fiscal no la descartó, pero pidió cautela: “Es una de las hipótesis. Yo, hasta que no tenga el cuerpo del can, no puedo determinar”.

Un obstáculo en la investigación

Para reconstruir lo que pasó ese lunes, la investigación se apoya en el registro de las cámaras de seguridad de la zona, su principal respaldo.

Sin embargo, la investigación encuentra una dificultad importante.

El primer obstáculo de la causa es que el cuerpo del dogo no está a disposición de la Justicia, lo que impide hacer la necropsia.

“Tenemos que ubicar al animal, que todavía no lo hemos ubicado porque lo retiraron, y hay que hacerle la necropsia para determinar las condiciones en que falleció”, explicó Gómez.

La fiscal insistió en que, sin el cuerpo, no se puede dar nada por probado.

“Estamos intentando localizar al animal porque hasta que no tenga el cuerpo del animal no tengo acreditado nada”.

Tenencia responsable en Chubut

Para Gómez, el eje del caso es la responsabilidad de quienes tenían al perro a su cargo.

“Esto es falta de responsabilidad de los tutores; si ese animal hubiera estado resguardado y en las condiciones adecuadas no habría generado ningún daño”.

La fiscal evitó apuntar contra la raza: “No quiero encasillar como una raza peligrosa, porque como dicen los expertos cualquier animal no bien cuidado es potencialmente peligroso”.

Además, recordó que los animales deben permanecer en lugares seguros, para evitar que un perro mate a otro o termine muerto.

Qué dicen del dogo los veterinarios

Los veterinarios suelen explicar, en la misma línea, que el problema nunca pasa por el animal que ataque, sino por la falta de cuidado de sus tutores responsables.

Lo que sucede con razas como el Dogo Argentino, los pitbull o los rottweiler, por citra algunas, es que son vigorosas y con una mordida muy fuerte, lo cual hace siempre más notorios estos casos de falta de precaución por parte de sus dueños.

Pero señalan también que razas pequeñas, como los caniches, suelen tener conductas similares cuando no están bajo cuidado responsable. “Lo que pasa es que nadie se entera, porque al ser animales pequeños no generan consecuencias tan graves”, explican.