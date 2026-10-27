Ocurrió a plena luz del día en Puerto Madryn y la acción de un testigo resultó crucial. Qué pasó con el acusado y qué pidió su presunta víctima.

Siguió a una mujer al bajar del colectivo y se bajó los pantalones (foto de archivo).

Un hombre de unos 60 años fue demorado en Puerto Madryn, acusado de acoso callejero . Según la denuncia de una mujer, la siguió por la calle después de bajar de un colectivo y mientras lo hacía, se bajó los pantalones.

Horas más tarde, el acusado recuperó la libertad y la mujer solicitó una prohibición de acercamiento .

El hecho ocurrió el lunes 26 de octubre de 2026 alrededor de las 10 de la mañana, a plena luz del día.

La Policía de Chubut intervino luego de que un testigo llamara al 101 para advertir que un sujeto estaba persiguiendo a una mujer, en una acción que terminó resultó crucial para que depusiera su actitud.

El jefe de la Comisaría Tercera de Puerto Madryn, Leonardo Paredes, dio detalles del hecho al día siguiente, luego de una decisión judicial que generó polémica..

“Esta persona que alertó al 101 fue a pedido de la víctima”, aclaró el comisario en diálogo con Zeta TV.

Cómo fue la persecución

“Hubo un requerimiento al 101 (emergencias) donde daban cuenta de que en ese lugar habría un masculino que estaría persiguiendo a una femenina en forma semidesnuda”, contó Paredes.

Los efectivos que patrullaban la zona se acercaron, encontraron al sospechoso y, unos metros más adelante, a la víctima, que les contó lo ocurrido y confirmó que él la venía siguiendo.

De acuerdo con el relato de la mujer, ambos habían viajado en un colectivo urbano por la zona oeste de la ciudad.

Al bajar, en inmediaciones de la esquina de Lewis Jones y Marcos A, Zar. “En esa circunstancia comienza a seguir este masculino a esta señora”, precisó el jefe policial.

Lo conocía de vista

El comisario indicó que ambos se conocían de vista, porque vien en sectores próximos de la zona oeste, pero que no mantienen un vínculo cercano ni son vecinos directos.

Según la denuncia, durante el seguimiento el hombre habría dicho piropos que la mujer describió como acoso y, en determinado momento, se bajó los pantalones y se exhibió en plena calle.

El acoso se inició luego de que el acusado y la presunta víctima bajaron del colectivo en la esquina de Lewis Jones y Marcos A. Zar, en el oeste de Puerto Madryn. Street View - Google Maps

Paredes lo explicó así: “Le manifestaba distintos piropos, de cierto modo la venía acosando y, en determinado momento, logró observar que se había bajado las prendas de vestir inferiores”.

Cuando llegó el personal policial, sin embargo, el hombre ya estaba vestido correctamente. Aun así, los efectivos actuaron a partir de la denuncia para resguardar la integridad de la mujer.

Demorado por acoso callejero

Paredes aseguró que el procedimiento transcurrió sin inconvenientes: “No hubo ningún tipo de resistencia”, afirmó.

Por una cuestión de “pudor y resguardo”, la presunta víctima -de la que no se informó la identidad- fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde formalizó la denuncia.

El fiscal de turno fue informado y dispuso que el hombre quedara demorado, en principio, por una infracción vinculada al acoso callejero.

Esa figura está contemplada en el artículo 105 del Código de Convivencia Ciudadana de Chubut.

El pedido de la víctima tras la liberación

Horas después, el hombre recuperó la libertad por disposición de las autoridades intervinientes.

“Lo que sí, la víctima solicitó fue una prohibición de acercamiento y contacto, por el temor que le generó esta situación”, aclaró Paredes.

El comisario Leonardo Paredes, jefe de la Seccional Tercera de Puerto Madryn, Chubut. Captura tveo.trelew

La mujer presentó esa solicitud por el miedo que le dejó lo ocurrido.

Paredes remarcó además que la intervención del testigo resultó clave: el aviso inmediato permitió identificar al sospechoso, contactar a la víctima y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El caso vuelve a poner el foco en la importancia de que quienes advierten situaciones de este tipo en la vía pública o el transporte, intervengan dando aviso a la policía, en lugar de sentirse intimidados o evitar tomar partido.