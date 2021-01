Paulo Kablan tiene coronavirus, de nuevo

El periodista e integrante del ciclo Flor de Equipo , Paulo Kablan , dio positivo en coronavirus por segunda vez, luego de haber contraído la enfermedad en julio pasado. Así lo confirmó este lunes, 11 de enero, Florencia Peña, quien informó la ausencia de Paulo Kablan y de Carmela Bárbaro, también con coronavirus. Ambos periodistas con coronavirus, también comparten espacio en Rock and Pop, en el ciclo Ruleta Rusa.

Es la segunda vez que Paulo Kablan se contagia de coronavirus. "Voy por un récord. Me hisoparon dos veces en mi vida y las dos veces di positivo", dijo el periodista en una videollamada. En julio, Paulo Kablan tuvo coronavirus pero era paciente asintomático; ahora presentó fiebre, dolor muscular y pérdida del olfato. Paulo Kablan no sabe cómo pudo contagiarse nuevamente: "Ese estudio es enorme, tiene mucho distanciamiento. Estamos con barbijo hasta el momento de salir al aire. Es muy difícil contagiarse", dijo sobre el estudio en Telefe.

"Yo pensé que venía con más diferencia. En mi caso está científicamente comprobado que no es así. Por eso hay que cuidarse", dijo el periodista sobre la reinfección de coronavirus. Advirtió que no hay un 100% de seguridad que no te vuelvas a infectar por los anticuerpos generados, y dijo que él es la mayor prueba de eso.