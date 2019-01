Pechi apuntó contra la "industria del punteraje" para transformar la provincia

En ese sentido, dijo que no hay recetas mágicas sino que todo se logra con trabajo y agregó: "El peor escenario es que el tiempo resuelva los problemas".

Quiroga volvió a apuntar con las organizaciones sindicales y sostuvo que a "ATE sólo le falta filmar decretos" y definió que en Neuquén no hay educación pública sino "edificios públicos" por la intervención de ATEN.

"Cuando sea gobernador no va a ver más cortes de rutas, edificios tomados, cortes de calle. No quiero ser el gobernador de la transición, se necesita un cambio brusco, hay que premiar al que trabajo y desplazar al que no lo haces. Hay que terminar con la industria del punteraje que existe en Neuquén", sostuvo Pechi.

Además, Quiroga destacó que el objetivo de su gobierno será erradicar el tráfico de droga y su consumo. "Los narcos van a tener miedo de actuar en la provincia de Neuquén", añadió.

"EL MPN dejó de moverse, están aburguesados, están en una calma chicha", criticó Quiroga y responsabilizó al actual gobierno por impulsar la "industria del punteraje".

