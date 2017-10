Al votar esta mañana en la EPET 14 de la zona centro-este de la ciudad, pidió que la boleta única electrónica se use en los próximos comicios a nivel nacional.

El referente de Cambiemos en la provincia afirmó en declaraciones a la prensa que "nunca resultó tan fácil para nosotros una campaña en Neuquén porque nunca tuve tan buenos candidatos como ahora".

"Tengo una gran ilusión por esta Argentina que está encontrando el rumbo que quiere", afirmó Quiroga, y agregó que "se va a consolidar la tendencia de las elecciones de agosto".

Consultado sobre supuestas demoras en el sistema de la boleta electrónica, Quiroga afirmó que "no debería haber ningún problema".

'Pechi' prefirió no mencionar el caso de Santiago Maldonado y aseguró: "Me parece que no es un tema que deba incluirse en un momento electoral".

Por último, Quiroga destacó que el buen tiempo en el interior de la provincia permitirá que haya más participación del electorado. "En las PASO tuvimos un clima embromado, en algunos lados incluso con nevadas, y todo indicaría que estamos ante condiciones favorables", concluyó.