Pechi bochó la quita de ramales que pidió Indalo

“Entendemos que el sistema de transporte público tiene que mejorar, pero a través de obras de infraestructura vial y no quitando unidades del circuito”, aseguró Palladino.

Días atrás, la empresa se lo ofreció al Ejecutivo como un mecanismo para contener los próximos aumentos del pasaje. El gerente de Autobuses Neuquén, Leandro Franco, había argumentado que para aminorar el impacto de las actualizaciones había que cambiar la forma de prestar el servicio de transporte público.

En diálogo con LM Neuquén, Palladino consideró que no es la mejor forma de prestación. “Más allá de las intenciones de la empresa, es una decisión que debe tomar el Ejecutivo. Si bien propusieron modificaciones para algunas líneas, no hay una propuesta integral y tenemos posiciones distintas. Queremos mejorar pero no vamos a dejar a ningún barrio sin el servicio”, expresó.

El funcionario dijo que están de acuerdo con la empresa en que deben reducir los tiempos de espera, pero aclaró que sólo se puede lograr a través de las inversiones en infraestructura vial, algo que, aseguró, la Municipalidad ya pone en práctica con el rediseño del sistema de transporte público.

“Estamos trabajando en el diseño del Metrobús, que va a ir al oeste y también se incorporará en la traza de la actual Ruta 22 cuando pase a manos del Municipio, y de los carriles preferenciales. Esto va a generar que con la misma cantidad de unidades mejoren la velocidad comercial, la seguridad y las frecuencias”, explicó.

Palladino indicó que también buscan aumentar la cantidad de pasajeros, por lo que intentarán incorporar más colectivos con aire acondicionado y calefacción, ya que les dieron buenos resultados al sumarlos a las filas del ramal 501. “Ahora tiene un 35 por ciento más de usuarios. Apuntamos a que el 50 por ciento de los vehículos sea de este tipo para 2019”, detalló Palladino.

En la Municipalidad creen que el paquete de obras viales y la adquisición de nuevas unidades de última generación permitirán que las frecuencias se reduzcan, especialmente para los barrios más alejados del centro de la ciudad.

Los concejales piden ver los números

Los concejales de la oposición le pedirán al Ejecutivo que realice una auditoría contable para conocer la situación financiera de la empresa Autobuses Neuquén. Aseguran que hay diferencias entre el margen de ganancias que declaró la empresa y el que presentó el Municipio en una reunión con los concejales.

El concejal de Unidad Ciudadana, Marcelo Zúñiga, afirmó que, según la firma, la rentabilidad es de 7 puntos porcentuales, mientras que los informes que presentó Palladino en el Deliberante el mes pasado detallaban que era de 15%.

“Tenemos dudas con la fundamentación que alega la empresa y que tiene como contrapartida el retiro de las unidades. Es una propuesta de mejora, sin lugar a dudas, pero nosotros pedimos que la hagan con información rigurosa”, dijo.

Vanina Merlo (MPN) sostuvo que la empresa tiene que cumplir con las exigencias establecidas por el contrato de concesión. “Indalo se comprometió a tener una determinada cantidad de unidades en funcionamiento y a cumplir con las frecuencias. Debe tener determinada cantidad de unidades regulares y especiales, adaptadas para personas con discapacidad”, puntualizó.

