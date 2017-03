Pechi hace una diferencia con bonos de la Provincia

Fernando Castro

Neuquén.- Casi no hay día en el que Horacio Quiroga no critique las finanzas provinciales y cómo el gobierno del MPN, a su juicio, acumula deuda sobre todos los neuquinos. Al margen de este cuestionamiento de fondo, lo cierto es que el Municipio aprovecha las condiciones que ofrecen los títulos que emite la Provincia. Tanto es así que acumula unos 200 millones de pesos en este tipo de papeles.

Hay un argumento central que esgrimen en el Municipio para explicarlo. Básicamente es que ofrecen parte de las mejores condiciones del mercado. La tasa de interés y la devaluación a fines del 2015 implicaron una rentabilidad cercana al 20%. Esto resultó más que sustancial para el gobierno de Quiroga a la hora de resguardar los fondos de más que atesora la ciudad.

En total son unos $1000 millones los que forman parte de la cartera de inversiones de la comuna. A través de dos consultoras, el Municipio adquirió primero los bonos NDG21 por un total de $64,6 millones de pesos y luego otra tanda, los bonos B2N7 por un total de $138,6 millones.

Entre ambos totalizan unos 203,2 millones de pesos. “Son bonos a un año y a cinco, de acuerdo con el caso que se tome, en dólares. A nosotros nos han reportado un rendimiento luego de la devaluación de un 20 por ciento”, comentó ante una consulta el secretario de Hacienda de la Municipalidad, José Luis Artaza.

Para la comuna, la compra de estas colocaciones provinciales ofrece un importante resguardo para su plan de obras. Junto con otras letras y bonos, como los de la deuda de Chubut, le han permitido una “rentabilidad del 46 por ciento” en el total de su cartera de inversiones, explicó Artaza.

Es decir, por cada peso que invirtió, obtuvo casi 50 centavos. Así, eludió los efectos de la inflación del último año obteniendo una diferencia cercana a los diez puntos a su favor. ¿Sabía el gobierno neuquino que un acérrimo rival político compraría sus bonos? La respuesta del Municipio es que no. Las compras se hacen a través de dos consultoras: Puente Hermanos y Consultatio, que manejan parte de la cartera de inversiones municipales.

Un debate con un capítulo nuevo en la Legislatura

En los últimos días, la polémica por la coyuntura económica entre el gobierno municipal y la Provincia tendió a recrudecerse. El proyecto de modificar la normativa que rige el Instituto Municipal de Previsión Social, y con ello fijar mayores aportes de los trabajadores, provocó críticas del MPN al gobierno de Pechi Quiroga. Desde el entorno del intendente respondieron con artillería pesada. El contexto: la Provincia también busca autorización en la Legislatura para seguir tomando deuda. Para el quiroguismo, el Gobierno asume importantes riesgos: “Una cosa es tomar deuda para financiar obras, para infraestructura, y otra muy diferente es para los gastos corrientes, para el pago de sueldos”, considera Artaza. “Yo no veo un inconveniente en sí mismo en el tema de tomar deuda. Me parece que el debate pasa en el para qué se toma esa deuda”, dijo el secretario de Economía de la comuna. “El problema, o la crítica que hago yo respecto de la Provincia, es que sale a buscar deuda para pagar el gasto corriente de la provincia, para pagar sueldos, por ejemplo”, opinó. La Provincia no recibe las críticas sólo del quiroguismo, sino de otros sectores de la oposición, en un clima político donde también juega el año electoral.