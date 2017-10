Pechi Quiroga: "El MPN miente para confundir a los neuquinos"

“Mienten para confundir a los neuquinos. Hoy dicen que el MPN siempre se opuso a las privatizaciones de los ’90 pero se olvidan que el senador Elías Sapag votó a favor de la privatización de YPF. O tienen poca memoria o no se quieren hacer cargo de su historia”, sentenció Quiroga.

En relación al debate sobre el futuro de las cajas previsionales, Quiroga ratificó que “si la provincia quiere seguir administrando la caja, pude hacerlo y está en todo su derecho, pero debe decir cómo financiará el déficit que tiene. Lo que no quiere Nación es seguir teniendo que poner millones de pesos como ha hecho hasta el momento porque si no fuera por los recursos que gira la Nación, la provincia no podría haber pagado ni sueldos ni jubilaciones”.

Además, Pechi aseguró que “el agujero negro que tiene el ISSN no se lo hizo la Nación, se lo hicieron las pésimas administraciones de los sucesivos gobiernos del MPN. Entonces que digan la verdad y reconozcan el problema porque reconocerlo es el primer paso para solucionarlo. Lo que tienen que hacer es decirnos a los neuquinos a quién le sacarán recursos para financiar el desequilibro de la caja o si piensan seguir endeudando a la provincia”.

LEÉ MÁS

El MPN se movilizó contra Nación por las jubilaciones