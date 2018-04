“Hay que convertir los espacios en oportunidades, y esto tiene que ir de la mano de gastar cada vez menos en burocracia y cada vez más en obras y servicios. De lo contrario, no hay transformación posible. Es necesario tener muy bien organizada la administración”, dijo Quiroga.

Embed Junto a @mauriciomacri en el #ForoFederalDeCiudades. Trabajamos en equipo con la convicción de que el Estado debe gastar cada vez menos en burocracia y debe invertir cada vez más en obras y servicios. De lo contrario, no hay transformación posible. #SomosCambiemos pic.twitter.com/DY0nbPxZuq — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 11 de abril de 2018

Sobre el encuentro que se llevó adelante en Buenos Aires dijo que participó "con gusto" y que es "un espacio en donde coincidimos que como gobierno debemos tener una administración responsable de recursos, no aumentar gastos corrientes, no hacer clientelismo y no incrementar la carga impositiva a la actividad económica".

El intendente contó que otro de los temas que se debatió fue "la importancia de densificar las ciudades y no seguir ampliando la mancha urbana, además de mejorar la eficiencia energética en las ciudades".

El próximo foro se realizará el 9 de mayo y también está previsto un encuentro nacional de jefes comunales el próximo 6 de junio en la ciudad de Buenos Aires.

Embed #Ahora en Olivos participando del #ForoFederalDeCiudades. Sin una buena administración de los recursos públicos no es posible lograr el desarrollo y la transformación de las ciudades. #SomosCambiemos pic.twitter.com/KU3uOzJ9Hv — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 11 de abril de 2018

LEÉ MÁS

Pechi quiere inaugurar con Macri el Metrobús en septiembre

El PRO le marcó la cancha a Pechi con David Schlereth