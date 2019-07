Pechi y Pichetto lanzaron Juntos por el Cambio en Neuquén

En el barco macrista rema a la par de Frigerio, uno de los considerados peronistas de origen entre la dirigencia fundante del Pro.

Las espadas proselitistas del gobierno nacional incluyeron un encuentro con el gobernador emepenista Omar Gutiérrez, aunque en términos electorales se plantaron firmes en apoyo a los candidatos de las listas de Juntos por el Cambio, en las que Quiroga es secundado por Lucila Crexell, quien saltó al neomacrismo desde el MPN, de la mano de Pichetto; y el dirigente del Pro, Francisco Sánchez, encabeza la nómina para la Cámara Baja.

Pichetto y Frigerio encabezaron una conferencia de prensa esta mañana en el Hotel Casino Magic. La presentación mixturó respuestas a interrogantes periodísticos diversificados entre la gestión y la campaña. No pudo zafar Frigerio de las incógnitas que surgen por el parate de algunas obras nacionales.

A la vez, no se privó Pichetto de diferenciar la situación política de Río Negro con la de Neuquén, cuando le consultaron si pretendía con Gutiérrez un acuerdo similar al sellado con el mandatario vecino, Alberto Weretinlneck. En Río Negro el partido del gobernador no lleva candidato a presidente mientras el macrismo no lleva boleta para el Senado de la Nación. El gobernador va por una banca en la Cámara Alta por su partido provincial y sus votantes no deberán cortar boleta si en la presidencial votan a Macri y Pichetto. En Neuquén, Juntos por el Cambio tiene listas propias para el Congreso.