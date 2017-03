Pechi: "Ya está pasado de moda eso de andar con los bombos"

El intendente Horacio Quiroga indicó hoy que “hay hartazgo” en los vecinos de la ciudad por los conflictos de gremios estatales con el gobierno provincial y planteó que, a esta altura “ya está pasado de moda eso de andar con los bombos”.

“Me parece que todas estas cosas generan una incomodidad al resto de los ciudadanos, que son espectadores del conflicto entre los gremios y el gobierno cuando no tienen nada que ver y, sin embargo, no pueden transitar, no pueden cruzar los puentes, les queman cubiertas y no pueden hacer los trámites”, opinó.

Añadió que los conflictos recurrentes año tras año también afectan la formación de los estudiantes. Indicó que “me preocupa la pérdida de días de clases de los chicos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una pésima calidad educativa”.