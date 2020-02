"Es bastante ridículo lo que se pide, a una persona que no mató a nadie, que no cometió un delito grave, le dan esta medida, es insólito lo que sucede", dijo Lucero.

El vecinalista López fue detenido y la fiscalía investiga conexiones con el negocio de las usurpaciones. De acuerdo a la información oficial, se secuestraron cuadernos y anotaciones con comprobantes de pagos, supuestamente, de venta de tierras a los vecinos de la toma.

Sobre este punto, Lucero dijo que desconoce "toda esa documentación" y sostuvo que el delito de "instigación a la usurpación" no tiene relación con la preventiva.

El abogado penalista dijo además que la detención de López tiene un costado político y que el vecinalista tuvo contacto directo con muchos funcionarios.

"Los conoce porque hubo promesas de campaña de expropiar las tierras de la sucesión de la familia Fava, todo esto está documentado", indicó Lucero a LM Neuquén.

Indicó que hay filmaciones y documentos de la vecinal de Valentina Norte rural que acreditan eso y que los llevará a la Justicia.

Contexto político

López es el único detenido por la problemática de las tomas en la ciudad en un contexto político en el que el intendente Gaido ya dijo que implementará un plan de 2000 viviendas en su gestión. Además, el Foro de la Meseta, dueño de las tierras tomadas en la calle Casimiro Gómez, hizo el reclamo de los 700 terrenos que fueron tomados.

El vecinslista está acusado de instigar la toma de Pluspertol donde hay 250 familias asentadas. Sin embargo, nada se sabe de cómo se organizó la usurpación de tierras de Casimiro, donde está el 80% de las familias que tomaron tierras.

Yenny Fonfach, actual consejera de CALF y ex secretaria de Desarrollo Social en la gestión del fallecido intendente Horacio "Pechi" Quiroga, sostuvo que el fiscal Marcelo Jara debió actuar ante una serie de videos que aparecieron en las redes sociales en la toma Casimiro.

En ellos se puede ver al referente Emanuel López como uno de los líderes de la toma y Fonfach indicó que por esas declaraciones, la Justicia debió actuar de inmediato.

Mientas tanto, Armando López, único detenido por 120 días por las tomas, podría ser liberado hoy.

“Pegarle al chancho para que aparezca el dueño”

Por Adriano Calalesina - Editor y periodista de LM Neuquén.

La frase popular en tono jocoso lo dice claro: “Hay que pegarle al chacho para que aparezca el dueño”. Y en el caso del conflicto de las usurpaciones en esta ciudad, no hay mejor frase que la referida. La detención de Armando López, vecinalista del barrio Valentina Rural norte, sorprendió a muchos sectores de la Justicia. No porque el sospechoso no tenga relación con el delito por el que se lo acusa, sino por la celeridad con la que se buscó desarticular un tema muy complejo, como es la usurpación de tierras en la ciudad. Se dice que detrás de López hay un puñado de políticos. Se habló del ex gobernador Jorge Sobisch, e incluso de la concejala por la Democracia Cristiana, Nadia Márquez. Y hasta de otro concejal del macrismo. Pero ahora la cancha está más embarrada que nunca detrás de López.

El propio abogado Gustavo Lucero dijo que tiene contactos poderosos y que es un “servidor” de la política oficial. En esos términos... ¿Quién está verdaderamente detrás de la toma de Pluspertol?¿Y de las demás tomas? Como dice el refrán, habrá que pegarle al chacho para que aparezca el dueño.

