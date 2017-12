Peña defendió a Etchevehere por el bono

Según Peña, el dinero constituye una “liquidación de su ex empleador”, y aseguró que no observa “problemas de incompatibilidad” con la función pública. Al ser designado ministro de Agroindustria, Etchevehere renunció no sólo a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina sino también como socio de la institución.

Un abogado presentó una denuncia penal contra el ministro Etchevehere por haber cobrado esa suma de la Rural tras su desvinculación de la entidad. El abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia para que se investigue a Etchevehere por dádivas, negocios incompatibles con la función pública y presunta administración fraudulenta. “El bono que aprobó a la Comisión Directiva de la SRA no contempla aportes ni contribuciones, por lo tanto no puede ser salario. Además, el estatuto de la Sociedad Rural dice que los cargos son ‘no rentados’ y el acta que se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra no dice que son salarios”, aseguró el letrado.

“Etchevehere no tiene que controlar a la Sociedad Rural, es una entidad civil que tiene otros controles. Lo que tiene que hacer es política agropecuaria para mejorar la situación de los productores agropecuarios, generar más alimentos y mayor bienestar general. No vemos ninguna incompatibilidad entre una cosa y otra. La Oficina Anticorrupción fue muy clara en este sentido”, agregó Peña.