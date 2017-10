"Tendré algún espía detrás del banco para que me informe minuto a minuto, no juego tanto así que voy a tener oportunidad para preguntar", dijo Manu a través de un video.

Argentina ganó pero su equipo perdió el anteúltimo partido de preparación que disputó en casa contra Orlando por 103 a 98. "Tengo el presentimiento que no es prioridad de Argentina (el partido preparatorio de la NBA), hoy será al mismo horario que Argentina juega ante Ecuador su pase a Rusia o no. Mucho nervio debe haber en mi país. Mucha tensión, mucha responsabilidad de los jugadores para que empiece ya, también deben estar así los hinchas. Me encantaría que clasificaran, no soy de los que se desesperan sino lo hacen, pero eso sería una pena", dijo el alero bahiense quien luego del último partido amistoso del viernes antes Houston, empezará su última temporada en la NBA.