Esa fueron las últimas palabras que Lautaro Bettini alcanzó a decirle a su mamá, Vanesa, cuando llegaba al hospital Castro Rendón, donde continúa internado en terapia intensiva.

Los rostros de Daniel Parada y Vanesa Speranza, sus papás, dejan traslucir su angustia, preocupación e indignación por lo sucedido la mañana de Año Nuevo a la salida de la fiesta que se desarrolló en el Neuquén Rugby Club. Lautaro se debate entre la vida y la muerte luego de que le dieran un piedrazo y le patearon salvajemente la cabeza. Sufrió, sin explicación alguna, una brutal paliza.

“El estado de salud es realmente crítico. Tiene traumatismo de cráneo y hundimiento del hueso parietal, que hundió su cerebro. Se encuentra conectado a un respirador y en un coma farmacológico inducido. Ahora también está en riesgo uno de sus ojos. Su vida está corriendo peligro”, explicó Vanesa, con los ojos vidriosos.

Contó que la agresión ocurrió luego de que Lautaro intentara separar una pelea en donde vio a un amigo. "Lautaro no fue a agredir, fue a separar. Está claro en el video que no tira piñas, se lo ve alejando a la gente", resaltó Vanesa. En ese momento, alguien tomó una piedra de la calle y lo golpeó en la cabeza. "No alcanzó con eso que otra persona va y le patea la cabeza dos veces", subrayó.

El martes, la familia realizó la denuncia en la Dirección de Delitos e identificó que uno de los agresores es mayor. A pesar del dolor, los padres no responsabilizan ni al Neuquén Rugby Club ni a los organizadores de la Palpadance. Quieren que se haga justicia y, tras la detención de los culpables, esperan que sean acusados por intento de homicidio.

Lautaro, quien según su madre nunca había estado involucrado en situaciones violentas, se enfrenta ahora a una lesión irreversible. "En este momento está con una inflamación del cerebro muy grande. Está al límite, porque la inflamación de su cerebro hace que se mueran sus neuronas, nos explicaron los médicos", indicó, y aseguró: "Si sale de esta, va a tener daños para siempre. Pero lo importante ahora es que salga".

