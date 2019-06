Pereyra anunció la integración de su sector a la lista Azul

“Cuando se forman listas contrarias para competir es porque uno no está conforme con la gestión y, al no haber entendimiento, arma otra opción; ocurrió en alguna oportunidad, pero, con la conducción del compañero Omar Gutiérrez, no hay dudas y eso ha permitido que desaparezcan las listas internas”, detalló.

Informó que la lista A presentó más de 5 mil avales y no los intimida la boleta “corta”, sin fórmula presidencial, en una elección nacional polarizada. “Nos dicen que va a ser difícil y no, para nosotros, es una elección más”, aseguró.

Embed Hoy se realizó en la Junta de Gobierno la presentación de los avales con la presencia de los pre candidatos por la letra A para las elecciones PASO en las categorías de Senadores y Diputados. #Elecciones2019 pic.twitter.com/I1kTNs21N6 — MPN (@MPN_OK) 21 de junio de 2019

Habló acompañado de la ministra Marisa Focarazzo, segunda candidata al Senado, y de Ricardo Corradi Diez, quien encabeza la boleta de Diputados. Hicieron foco en que, más allá de la definición nacional, los votantes dejarán en claro “que primero está Neuquén”.

