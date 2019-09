Periodista desnuda la obsesión de Mirtha con los gays

“Mirtha está convencida que toda la gente homosexual fue violada y se equivoca, no hace falta haber sido violado para ser gay”, arrancó Lussich en su ciclo Confrontados.

“La impertinencia de Mirtha Legrand tocó techo cuando le preguntó a Mario Massaccesi si lo habían violado. ¿Mirtha Legrand es una periodista sagaz o es una irrespetuosa, pregunta lo que nadie pregunta, o se lleva puestos a sus invitados de la peor manera, Mirtha está en condiciones de seguir haciendo su programa de televisión?... Se ve una Mirtha impune, descontrolada y además que no respeta al invitado”, continuó.

En ese momento, Guillermo Pardini, panelista del envío, comentó que Mirtha tiene que ser “ubicada en vivo”. “Cuando uno no quiere hablar de un tema no puede insistir, porque sino hay que devolverle la gentileza y preguntarle cosas que no le gusten”, finalizó.

