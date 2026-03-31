Flor Vigna reveló su rutina para bajar 8 kilos en un mes

Desde su participación en el Párese de Manos III, el evento de boxeo organizado por los chicos de Paren la Mano que reúne a streamers e influencers, la disciplina se transformó en una pasión y una rutina que Flor Vigna decidió mantener en su vida. La actriz volvió a enfocarse de lleno en el entrenamiento y compartió con sus seguidores cómo busca conseguir su nuevo objetivo: perder ocho kilos en un mes de cara a su pelea en el Supernova Génesis 2026.

“Dale que ganamos esta pelea. Intentando bajar ocho kilos en un mes”, escribió Vigna junto a un video en el que se la ve lista para entrenar, lookeada con indumentaria deportiva y una actitud decidida. En las imágenes, la artista muestra fragmentos de su rutina diaria: desde el gimnasio hasta la cocina, donde apuesta por una alimentación liviana, con opciones como ensaladas frescas y porciones de lechuga, dejando claro que la disciplina no solo se juega en el ring, sino también en cada comida.

El sentido del humor también está presente en el entrenamiento de cada día. En uno de los clips, Vigna mostró cómo mantiene su estricta dieta incluso cuando sale con amigos. “Los odio”, escribió en tono divertido sobre un video en el que se la ve comiendo ensalada, mientras el resto del grupo disfruta hamburguesas y papas fritas. La artista se ríe de sí misma, demostrando que la constancia también tiene sus momentos de sacrificio, pero nunca pierde la sonrisa.

As vive Flor Vigna el desafo de perder 8 kilos para su prxima pelea Dale que ganamos - (1)

La meta que la impulsa es clara: Vigna se prepara para su próximo desafío sobre el ring, nada menos que el enfrentamiento con la streamer mexicana Alana Flores en la Supernova Génesis 2026, evento que se llevará a cabo el 26 de abril. El combate, que tendrá cuatro rounds, la motiva a redoblar esfuerzos y mostrar, una vez más, su costado más competitivo y decidido. En sus redes sociales, Flor comparte parte de la exigente rutina física y alimenticia que sigue para llegar en óptimas condiciones.

Flor Vigna y su pasión por el boxeo

No es la primera vez que Flor Vigna vuelca por completo su día a día al boxeo. En diciembre pasado, la actriz atravesó una preparación similar. En ese entonces, se la pudo ver en diferentes etapas del entrenamiento: desde rutinas de sparring y ejercicios de resistencia, incluyendo el ya clásico momento en que su entrenadora golpea su abdomen con una pelota mientras ella cuelga de una viga, hasta trabajos de potencia en bicicleta y sentadillas con carga, combinando trabajo aeróbico y fuerza pura. Cada escena revela el nivel de exigencia física y mental al que se somete para alcanzar sus objetivos.

Junto a uno de los videos, la artista relató su vivencia: “Es mi segunda pelea de boxeo. Qué loca la vida como me trajo acá… Mi primera pelea fue contra la campeona de Colombia y pude ganarla por knockout técnico. Para esta, redoblé la disciplina. Fueron tres meses de sacrificio, constancia y cabeza fuerte. Vamos por más. Ojalá pueda consagrarme bicampeona esta vez en el estadio Huracán frente a 60 mil personas”. Finalmente, ese objetivo se cumplió: Flor logró derrotar a Mica Viciconte en el ring y sumó una nueva estrella a su historial de logros.