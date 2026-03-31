Volvió Mario Pergolini a El Trece: qué números tuvo su primer programa tras enfrentar a Gran Hermano

Mario Pergolini volvió a la televisión argentina para realizar la segunda temporada del ciclo Otro Día Perdido (ODP) y compitió en el rating de la TV.

Mario Pergolini volvió a la televisión argentina para realizar la segunda temporada del ciclo Otro Día Perdido (ODP) enfocado en entrevistas a distintas personalidades de la farándula que se someten a un picante y distendido interrogatorio del conductor que oficia su rol de periodista. Este lunes, pasadas las 22.30 horas, se dio inicio a una nueva etapa para el programa que inició renovado.

Inició en ese horario con un piso de 5.7 puntos que le dejó el programa Es mi sueño que lidera Guido Kazcka mientras que la competencia, titulado como Pasapalabra y conducido por Iván de Pineda, lideraba la franja con 11,1. Luego de la apertura con un sketch donde fueron protagonistas Soledad Silveyra y Nicolás Vázquez, Mario hizo referencia a su regreso por segundo año consecutivo: “Otro año más, yo pensé que no iba a durar nada esto. Le agradezco al canal aunque no dejo de pensar que la televisión está muerta”.

Tras esa presentación el rating del programa escaló a los 7 puntos, la máxima durante el debut. En medio del debut de Evelyn Botto, y tras un espacio de humor político, llegó la entrevista con Luisana Lopilato que se mantuvo arriba de los 6 puntos, subiendo por momentos hasta los 6,8.

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Más allá de obtener buenos números, no alcanzó ante un Gran Hermano implacable que con el regreso de Tamara Paganini alcanzó picos de 13.5 puntos de rating.

Cómo fue la vuelta de Tamara Paganini a Gran Hermano que lideró el rating

Y un día volvió: Tamara Paganini regresó a la casa de Gran Hermano después de 25 años, en el marco de la temporada denominada Generación Dorada. La ahora participante obtuvo el segundo lugar en la edición 2001 y su paso por la casa fue polémica.

“La casa es mía y todo lo demás son okupas. Hay que sacar a los okupas”, lanzó en su ingreso a la casa por segunda vez. “La India”, como se bautizó dentro del programa hace 25 años fue presentada por Santiago del Moro como una participante iconica y definió su ingreso como “una gran revancha, no solo en el juego, sino en la vida”.

Tamara apareció con “Sasha”, una oveja de peluche que la acompañó en su primer paso por el programa. “Esta es Sasha, la original”, lanzó. “No solo sigo teniendo a Sasha, tengo muchas cosas de la casa de Gran Hermano 1. Y en algún punto, siento que por algo yo guardé todo eso. Porque más allá de estar odiada con un montón de cosas en ese momento, 25 años después todavía tengo todo”, recordó refiriéndose a la situación judicial que inició tras su salida en 2001 contra Telefe y la producción, que se extendió durante más de una década. Luego de su paso por la casa vivió años complejos en su vida.

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“Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”, dijo en su ingreso. “Estoy muy feliz, muy, muy feliz de estar acá”, expresó, después mientras saludaba a sus compañeros, y no ocultaba su asombro al darse un abrazo con Andrea del Boca o por la belleza de las jugadoras. “Hermosas. Ay, qué lindas que son”.

Cuando llegó el momento de recorrer la casa, no pudo evitar compararla con aquella en la que vivió en 2001. “Es tan grande como parece. No, mentira”, bromeó. “Me muero con las cámaras modernas de ahora. Ustedes tienen que ver lo que eran las cámaras que teníamos nosotros, boludo. No la pueden creer. Ay, estoy temblando”, dijo recordando su paso hace 25 años.