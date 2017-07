Perpetua para el femicida de Sandra Merino

La sala estaba llena para la lectura de la sentencia. El final era cantado, pero todos querían escucharlo. Cuando el juez Leandro Nieves dijo “pena de reclusión perpetua”, selló más de un año de lucha para la familia de Sandra Merino.

De acuerdo con la figura de femicidio, a Alarcón Medina no le cabía otra pena que esperar y fue la solicitada por el fiscal Santiago Terán. Sin embargo, el defensor particular, Gustavo Palmieri, pidió que se declare inconstitucional del veredicto del jurado popular por no ser unánime y que se le impongan 10 años de prisión. Al escuchar el veredicto, adelantó que recurrirá a un tribunal de impugnación.

“El jurado popular hizo lo que tenía que hacer, decidieron como esperábamos y el juez cerró toda esta etapa del proceso de la manera esperada”, sentenció Mayra, la hija de Sandra en diálogo con LM Neuquén. “Después de tanto esperar, de marchar, de luchar, lo logramos”, contó con una alegría inmensa.

“Ahora, esperar que esté preso. Nosotros obviamente quisiéramos que esté preso ya”, exclamó la joven, ya que el condenado se encuentra en libertad cumpliendo comparendos.

El crimen

El 6 de julio de 2016, Sandra llegó a la chacra 235 de Picún Leufú para llevar a su hijo de 3 años a que viera a su papá. Al llegar, la recibió Alarcón Medina, quien sacó de entre sus ropas un cuchillo, caminó hasta la mujer y la mató a puñaladas. Huyó en el auto de ella y horas más tarde se entregó a la Policía.

Un pequeño gigante

“Hoy está re feliz”, destacó Mayra sobre su hermano más chico, hijo de Merino y Alarcón Medina. “Está conmigo, yo tengo la guarda y estoy tramitando la tutela”, contó.

Explicó que el niño sigue con terapia, pero que es otro a quien era un año atrás. “Está grandote, hermoso, yendo al jardín. Basta ver el comportamiento de cuando lo recibí y verlo ahora”, detalló y confió que “a veces él entiende mejor” que todos.

Un año de lucha permanente por el brutal asesinato de Sandra

6/7/16 La noche del crimen

Alarcón Medina mató a puñaladas a Sandra Merino cuando ella le llevó a su hijo. Huyó en el auto de ella y más tarde se entregó.

30/6/17 Culpable de femicidio

Por 10 votos a 2, un jurado popular lo condenó por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

28/7/17 Le dictan prisión perpetua

Pese a que el defensor planteó la inconstitucionalidad del veredicto popular, el juez técnico le impuso la pena máxima.