Perpetua por matar de una puñalada al novio de su ex

Sin la presencia del imputado ni de la fiscalía, el juez Mario Rodríguez Gómez leyó el veredicto de pena. “Declaro culpable a Juan Ernesto Calello por el delito de homicidio trasversal y lo condeno a la pena de prisión perpetua”, sentenció el juez e inmediatamente Cristina estalló en llanto y se fundió en un abrazo eterno con dos de sus hijos.

Aferrada a su fe en Dios, Cristina atravesó todo el juicio confiada en que la muerte de su hijo no quedaría impune. “Desde el principio cuando me citaron, yo le dije a uno de los abogados que Calello no había matado a cualquier persona, sino que se había ensañado con un hijo de Dios”, expresó la madre de la víctima y le agradeció a Dios “porque él movió su mano y se hizo Justicia”.

Tanto la fiscalía como la querella habían solicitado la pena establecida por la ley para este delito: prisión perpetua, mientras que la defensa había planteado la inconstitucionalidad de esa pena. Sin embargo, a la hora de resolver, el juez tuvo en cuenta el principio de legalidad, ya que está prevista en la ley, y de culpabilidad, al hablar del desprecio por la vida que mostró el acusado con su conducta.

Se trata del primer juicio por femicidio vinculante en la provincia de Neuquén, donde quedó demostrado que el autor del hecho mató para hacer sufrir a su ex pareja. Durante el juicio, las partes acusadoras demostraron que Calello, luego de la separación entre ellos, había amenazado a Daiana Benítez con asesinar a la persona con quien ella estuviera.

“No hay peor cosa que transformar a un ser humano en un objeto, y acá cosificó a dos personas. A Daiana y a Patricio, quien nada tenía que ver en la historia de vida de los otros dos participantes. No lo conocía en absoluto”, explicó Gustavo Lucero, abogado por la doble querella, Daiana Benítez y la familia Escudero.

Para esta figura legal, la única pena que cabe es la de prisión perpetua, que tiene un límite de 35 años. “La ley es durísima. Por la gravedad del hecho, se le dictó la pena de prisión perpetua”, sentenció Gustavo Lucero.

“No sos mía, no sos de nadie”

“No sos mía, no sos de nadie y el día que te vea con otro, lo mato”, fueron las palabras exactas con que Calello había amenazado a su ex Daiana Benítez, promesa que la madrugada del 29 de octubre de 2016 cumplió. Esa noche, Patricio Escudero había ido por primera vez a la casa de Daiana en la toma 2 de Mayo. A las 3 de al madrugada Escudero salió a cerrar la reja, se encontró con Calello y lo apuñaló. El forense dijo que Escudero murió por una puñalada de 13 centímetros de profundidad que le perforó el corazón.

Una tragedia que se resolvió en sólo siete meses

29/10/16 Una puñalada al corazón

Calello fue de madrugada a la casa de su ex y apuñaló en el corazón a Patricio Escudero cuando salió a cerrar una reja. El joven murió en el lugar.

7/4/17 Lo declaran culpable

Un jurado popular resolvió por 11 de los 12 votos declararlo culpable de femicidio transversal, cuya pena es de prisión es perpetua.

9/5/17 Le dictan la perpetua

Ante la ausencia del condenado y frente a la familia de la víctima, el juez Mario Rodríguez Gómez leyó el veredicto de la pena y dictó la prisión perpetua.