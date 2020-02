"A mi hija se le abalanzó y le dejó rasguños en las piernas, mientras que a mi perro lo agarró del cuello. No sabemos si se desmayó o se hizo el muerto, pero como vio que no se movía más lo soltó. Una vecina me ayudó a limpiarle las heridas, pero en el veterinario constataron que le había lastimado la lengua, el cuello y que, a su vez, tenía un derrame en un ojo y las vías respiratorias inflamadas", detalló la mujer, compungida.

Sin embargo, el ataque fue mucho más violento de lo imaginado. Es que, de acuerdo al testimonio de Mabel, el perro arrastró a su mascota de 2 años por la calle Vélez Sarsfield y que todos los automovilistas y peatones que pasaban por la zona intentaron separarlos, sin éxito. Una persona hasta le arrojó aerosol en los ojos para que parara.

"Al final el dueño apareció y se lo llevó, pero no le dijo nada a nadie. Un vecino le dijo, indignado, que siempre pasaba lo mismo con su perro, mientras que otros me aseguraron que era algo que solía suceder y que estaban cansados de la situación", sentenció.

Finalmente, la mujer comentó que una de las vecinas del dueño del supuesto dogo realizó una denuncia formal para que el Municipio o el Ministerio Público Fiscal tomen cartas en el asunto.

LEÉ MÁS

Dogo sordo que no ladra encontró al fin una familia a su medida

Se quiso sacar una foto con su perro y terminó desfigurada

Le buscan familia responsable al perro que terminó en un calabozo