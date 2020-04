Personal de salud hizo una serie de videos en Tik Tok y desató la discusión

Actualmente, doctores, enfermeras, cocineros, administrativos y personal de limpieza, son considerados trabajadores esenciales, dado que son la primera línea de contención para evitar el avance del virus. En este sentido, y teniendo en cuenta las condiciones del sistema de salud en el país, el personal de salud ha sido homenajeado por el pueblo argentino, desde la comodidad de sus hogares.

Buscando ponerle un poco de humor a la situación, el personal del hospital de Chos Malal realizó una serie de videos para la red social Tik Tok, los cuales generaron opiniones encontradas. Es que mientras algunos creen que es indignante que los trabajadores de salud se diviertan por ciertos momentos, otros aseguran que sólo buscan sacar una sonrisa en medio de la crisis.

Embed

Tik Tok, la red social de moda entre los jóvenes, es famosa por poner a prueba la creatividad, por lo que con conocidos sonidos, diálogos o canciones, se puede generar una publicación viral.

De esta forma, el personal del hospital del norte neuquino se mostró usando un audio de la película Titanic, en el que Rose es rescatada tras el hundimiento del barco. “Hay alguien con vida aquí”, se escucha decir, mientras aparece repentinamente un enfermero, para luego mostrar las instalaciones del nosocomio completamente desoladas.

En otro de los cortos, usan la canción de música electrónica que se hizo popular en los videos de los funebreros africanos.

Embed

“Que falta de respeto hacia la institución y la salud pública. Así estamos como sociedad faltando el respeto al lugar de trabajo y más aun a la pandemia que atraviesa nuestra Argentina y mi querida Nqn. Repudiable señores, ojala tomen cartas en el asuntos los directivos. Hospital Chos Malal”, señaló un usuario de Facebook, indignado con el personal.

Sin embargo, no obtuvo una respuesta esperada, ya que muchos perfiles de esa red sociales describieron su accionar “divertido”.

“Vamos gente, que ellos son los primeros en dar una mano cuando estamos en las últimas, están poniendo un poco de humor a toda esta situación estresante, y el humor es lo que nos ayuda a que la cuarentena sea más pasable. Vamos hospital”; “ La verdad nada q decir se como trabajan x q los vi son unos capos cuando asisten desde un apuñalado, una persona baleada, hasta el q se hace encima y a muchos les da asco a ellos no...Y hay que tener un poco de humor en los tiempos que estamos viviendo tampoco están jugando con un muerto...Felicitaciones GENIOSSS”; “Ahora porque ellos son enfermeros no pueden hacer videos?? ah no claro ellos tienen que estar pendiente de todos sufriendo el día a día sin saber si se van a enfermar o no, o si van a poder ver a sus familias de nuevo x cuidarnos a todos nosotros. Por favor somos todos humanos dejémonos de ser tan bestias.. Yo los apoyo son unos genios” y “Un poco de humor no le viene mal a nadie, que gente de mierda les molesta todo!!! Les tendría que molestar otras cosas por ej: violaciones robos y demás no estas cosas!!”, fueron algunos de los comentarios a favor de los trabajadores.

Encuesta

Ante las repercusiones, uno de los protagonistas del video realizó un posteo para explicar la situación y para pedir disculpas. Pese a que se mostró avergonzado por el contenido viralizado, sus contactos, que están orgullosos del trabajo que lleva adelante, él junto a todo el equipo del hospital, le manifestaron que no tiene que disculparse por nada.

"Hola buenas noches a tod@s! Antes que nada me quiero referir a todas esas personas que les molesto el video viralizado en el hospital Chos Malal! Si se darán cuenta yo soy el principal autor del video! Quiero atravez de este medio hacerme cargo de lo sucedido. Que sepan que no fue con ninguna mala intención! Ni mucho menos tratar de dañar a alguien. Le pido disculpa a la institución! Aclararles que el video no lo subió ninguno de nosotros! De alguna manera se filtro y Alguien lo subió! Pero me hago cargo . A si como me hago cargo también de cumplir con mi trabajo las horas y el día que me toquen. al igual que mis compañeros soy un agradecido de mi profesión. Agradecido de poder aportar mi granito de arena en esta situación que estamos afrontando tod@s. A la gente que comparte el video diciendo que era una falta de respeto solo Pedirte que te quedes en tu casa y que sigas cumpliendo las normas por que lo estas haciendo bien! Gracias a la persona que de alguna manera me hicieron sentir su apoyo, y a mis compañero de trabajo y disculpas nuevamente", escribió el profesional de la salud.

Como réplica, sus amigos y familiares le demostraron su apoyo. "Un poco de humor hace bien al alma , hay que estar de turno de noche de día y aveces 16 hs"; "Son unos grandes amigo.. no pasa nada!! Ojalá quedé todo bien y a la gilada ni cabida!! Un poco de humor no debería hacerle mal a nadie y más en esta situación!!"; "Sos muy buen actor amigo. Yo creo que después de esto te llaman para hacer cine" y "Siga adelante amigo, mientras usted cumpla con su trabajo como es debido, tiene todo el derecho de aplicar un poco de humor, no le falta el respeto a nadie. Un abrazo", fueron algunos de los mensajes que le llegaron.

LEÉ MÁS

La preocupante situación de las clínicas frente a la pandemia

Gutiérrez analizó la situación epidemiológica con el equipo de Salud

Loncopué: denuncian un aumento excesivo de los precios

La preocupante situación de las clínicas frente a la pandemia