Indicó que se trata de productos de primera necesidad, como los lácteos, levadura o huevos, entre otros. “Los precios se han ido por las nubes. Una caja de leche en polvo de 500 gramos, que no es de primera marca, cuesta 500 pesos; un maple de huevos a 300 pesos, o 3 sobres de levadura a 200 pesos”, ejemplificó de casos que le pasó a ella como a otros vecinos.

Ante el reclamo por los precios, los comerciantes les dijeron que están tratando de equilibrar lo que gastan, porque tienen que ir a buscar la mercadería a un kilómetro, donde están los bloqueos a la localidad, y deben pagar un flete dado que los proveedores no pueden ingresar o no quieren ingresar al pueblo.

Desde el municipio se estableció la autorización de salidas a realizar compras de acuerdo a zonas en las que se dividió el pueblo. “Te recomiendan que no vayas a los supermercados grandes para evitar aglomeraciones de gente, y favorecer a los pequeños comerciantes. Además te dan un tiempo reducido. Estamos aislados y nos vemos obligados a comprarlos”, sostuvo la mujer.

Loncopué-zonas.jpeg

La vecina dijo a LMN que llamaron al teléfono local de la delegación de Defensa del Consumidor y nadie los atendió. “La que está a cargo dijo a través de las redes sociales que no había podido ir trabajar porque no es inmune a la enfermedad. Justo ahora que lo estamos necesitando manifiesta que no puede ir a trabajar. Queremos que lleve tranquilidad y que se acerque a los comercios para corroborar que las denuncias son reales”, agregó.

Por su parte, la directora provincial de Defensa del Consumidor, Miryam Zurita, sostuvo que se comunicó con el intendente de Loncopué, Walter Fonseca, para ponerlo al tanto de estas denuncias que algunos vecinos les hicieron llegar mediante las vías de contacto del organismo.

“Tenemos una delegación en Loncopué en convenio con el municipio, esto significa que el personal es empleado municipal, no de la Defensoría del Consumidor y es quien debe respaldar los derechos de los consumidores”, aclaró Zurita. Y agregó: “Después de haber recibido algunas denuncias, anoche (por el lunes) hablé con el intendente quien me manifestó que hoy estaría atento a esta situación".

La funcionaria provincial señaló a LM Neuquén que no pudo comunicarse con la delegación local y dijo desconocer la situación de la delegada local porque está apagado el celular de la oficina.

No obstante, la directora de Defensa del Consumidor de la Provincia dijo el decreto del Ejecutivo Nacional 351/20 estableció que los intendentes son los que deben llevar adelante el proceso de fiscalización de precios máximos. Deberán establecer los mecanismos necesarios para el control de precios.

“La situación actual es que no hay recurso humano para salir a hacer las inspecciones. Desconozco la ordenanza local, pero hacer el control de precios es una tarea esencial más en este contexto”, puntualizó Zurita.

