Pescador héroe rescató a anciana que quiso matarse

Mar del plata.- Una mujer de 78 años se arrojó al mar con la idea de quitarse de la vida y un pescador, que se encontraba participando del sexto Torneo de Pesca Nocturno en Mar del Plata, la salvó tirándose al agua y nadando hasta rescatarla. Ocurrió el viernes pasado, en el marco de un torneo que convocó a 224 pescadores en la céntrica Playa Bristol. El ganador de este torneo se llevaba 20 mil pesos, aunque Miguel Ángel Pérez se llevó mucho más que eso: la satisfacción eterna de haber salvado una vida.

Miguel estaba con la vista clavada en el mar esperando que la caña se moviera cuando observó que la mujer de 78 años se arrojó al agua. Pero la idea de suicidarse no era lo suficientemente firme porque de inmediato, arrepentida, comenzó a gritar pidiendo ayuda y Miguel dejó su rol de pescador para convertirse en Acuaman, un superhéroe que dejó su caña y se tiró a rescatar a la anciana. Fue el único, porque el resto quedó paralizado, observando sin reaccionar.

Con chaleco, jeans y botas de goma, agarró a la mujer y la abrazó. No era fácil el salvataje, porque las olas los sacudían empujándolos contra las piedras, alejándolos y volviéndolos a tirar contra el espigón. Fueron casi 20 minutos tratando se llegar a las piedras.

“El mar estaba congelado -relató Miguel-. La mujer tragaba agua y no sabía nadar, era un peso muerto que tenía que llevar hasta las piedras y tratar de sujetarme con una de ellas, pero no podía. Fue después de varios minutos que logramos aferrarnos”. En ese momento, otro pescador que participaba de la competencia la agarró de un brazo y la subió de un tirón. Cuando Pérez subió, recibió la ovación de todos y el especial agradecimiento de la mujer. “Me contó que tenía problemas familiares y que por eso había tomado esa decisión. Al rato llegó la ambulancia y se la llevaron. Ahora está internada y mi idea es poder ir a visitarla”.

“Aunque no saqué ningún pescado, no importa, yo tenía que estar ahí para salvar a esa mujer. En estos días la voy a ir a visitar para ver cómo evoluciona”.Miguel Ángel Pérez. El pescador que se vistió de superhéroe

78 años tiene la mujer que tomó la dramática decisión, de la que enseguida se arrepintió.

Con experiencia en rescates

Miguel es nacido en la provincia de Santiago del Estero, pero desde hace 16 años que está radicado en de Mar del Plata, donde su principal hobby es la pesca. Sin embargo, es un hombre con experiencia en rescates, aunque no es guardavidas. Aunque en esta época, cuando el turismo llena a tope la ciudad, él trabaja como rescatista en el famoso entretenimiento acuático la banana (es un gomón con forma de banana, en el que se suben varias personas que tienen que tratar de no caerse, aunque el conductor hará todo lo posible para que pierdan el equilibrio). “Yo me subo junto a ellos y los cuido, para que lo que tienen un poco de temor puedan disfrutar igual que el resto”, dice. Además, Miguel suele acompañar a los turistas en excursiones de pesca, muy requeridas en varios momentos del año, especialmente en verano. En tanto, el Club de Pesca de Mar del Plata sacó un comunicado y destacó el gesto y la valentía de Miguel Ángel Pérez.