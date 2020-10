Por el momento, pese a los pedidos no hubo comunicación oficial por parte de las autoridades municipales aunque se aclaró que adhirieron al decreto provincial. El último Boletín Oficial fue publicado en el sitio web el pasado martes, por lo que se desconoce la letra de la normativa.

"El punto de inflexión es que es una medida contradictoria en sí misma. Te prohíben circular y al mismo tiempo te prorrogan los decretos por los cuales nos habilitaron algunas actividades", se quejó Gabriel Robles, dueño de un gimnasio del Oeste que representa a un grupo de comerciantes autoconvocados. A partir de su agrupamiento con otros colegas, pidieron explicaciones al gobierno local y mantuvieron una reunión con dos funcionarios del gabinete.

SFP_-Peluqueria-(5).jpg A pesar de las medidas anunciadas por los diferentes gobiernos, los comercios siguen atendiendo.

"El municipio nos dijo en la reunión de ayer (jueves) que no iba a sacar a los inspectores a multar para evitar conflictos con los comerciantes", dijo Robles. Por el momento, no se tiene conocimiento de algún comerciante que haya sido multado por abrir sus puertas. Además, el representante del grupo dijo que están organizados para manifestarse "en manada" en el caso de que algún colega reciba la visita de la inspección municipal. Sin embargo, el hombre manifestó que es inviable trabajar de esa forma y que lo correcto sería el diálogo. "Nosotros estamos queriendo dialogar pero la bronca en el comercio es mucha", afirmó.

Aunque tuvieron comunicación con funcionarios del Ejecutivo municipal, el comerciante enfatizó en la necesidad de que sea el intendente Mariano Gaido quien comunique algo. "Lo grave es que no dieron la cara, nos parece una cobardía y una irresponsabilidad atroz que hayan mandado a los medios una comunicación tan compleja donde en realidad aportan a la confusión, por eso generó la reacción que generó. El primer pedido que nosotros tenemos es que den la cara. Que salga el intendente y que diga 'así van a hacer las cosas', que a los ciudadanos los tranquilice", expresó Robles.

Tras el encuentro mantenido, Robles aseguró a LMN que están a la espera de una nueva comunicación para tener claridad respecto a cómo seguirá la actividad, al menos hasta el 25 de octubre, fecha hasta la que estaría en vigencia el decreto de ASPO. "Es un diálogo de sordos, porque ellos nos entienden, nosotros los entendemos, seguimos hablando pero todo lo que se habla no es vinculante para que modifique la realidad. Entonces, no se modifica y no se generan políticas para con el sector", agregó Robles.

Movimiento-gente-en-centro-y-compras-dia-de-la-madre-(6).jpg Sebastián Fariña Petersen

"No hay foco de contagio en los comercios"

El comerciante confirmó que la mayoría de los comercios, peluquerías y gimnasios de la ciudad decidieron abrir sus puertas, aunque esto también genera incertidumbre en los clientes debido a la vigencia de las normas que -en teoría- lo prohíben. "Toda esta confusión que vuelcan a la sociedad hace que abramos los negocios y vengan muy pocos o en calidad de delincuentes, como si fueran actividades clandestinas", planteó.

Además, criticó como medida el cierre de estos lugares ya que "no hay foco de contagio en los comercios" y refirió que, mientras algunos locales deben mantener estrictos controles y protocolos sanitarios, en los supermercados "todas las personas manosean el mismo producto en la góndola sin que nadie tenga más que el alcohol en la entrada y alcohol a la salida".

"Entonces, todos los comercios tienen muchísimo más protocolo y más seguridad. No somos el rubro que pone en riesgo a la dispersión del virus y sí se pone en riesgo a la población con otras actividades", lanzó. Y ejemplificó: "No se puede ir en auto al laburo cuando es mucho más riesgoso ir caminando, cruzarme con un montón de peatones mas que están obligados a ir caminando o en bicicleta y en el auto que voy aislado no me lo permiten".

"Estas realidades explotan porque hay una descomunicación impresionante entre los que toman la decisión y los que queremos estar cumpliendo la ley", resaltó.

Robles destacó la decisión tomada por el municipio de Plottier, donde decidieron "focalizar toda la atención en plazas, lugares donde se concentra gente, fiestas clandestinas, y lo hace en conjunto con los comerciantes. Entonces termina teniendo a todos los comerciantes de aliados porque entre ellos se autocontrolan para que los protocolos se cumplan y para que en la plaza que tienen en frente de su negocio no estén haciendo una fiesta o compartiendo una botella de cerveza".