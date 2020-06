"Entendemos que la actividad petrolera, tanto petróleo y gas, está trabajando a pleno, al 100%. Los yacimientos de gas están trabajando a full, los de petróleo no están a full pero están trabajando fuertemente, se está recuperando el consumo", planteó Pereyra, y dijo que algunas empresas recurren a la sobrecarga de tareas de muchos trabajadores.

"Se quieren mover con las guardias mínimas entonces esto produce un recargo en el trabajo de los compañeros, y también los quieren reemplazar con trabajadores propios, en el caso de YPF con personal jerárquico, violando el CCT", denunció el dirigente gremial. En un escrito enviado a las empresas, aclararon que "se dan por finalizadas las guardias mínimas".

Y puntualizó: "Esto habla a las claras de las burlas a las que están sometidos los compañeros. Los someten a una fuerte presión para llegar a unos acuerdos que les llaman voluntarios, y resulta que los presionan con que si no arreglan los van a despedir de otra manera".

"Las cámaras locales dijeron 'vamos a pagar como máximo 70 mil para los que están trabajando y como máximo 30 mil para los que están en la casa'. ¿Pero cómo? ¿Están con un convenio propio?", cuestionó el dirigente. "Hay compañeros que hasta han cobrado un peso. ¡Un peso!", subrayó Pereyra. En relación a las medidas de seguridad, dijo que los caminos "están descuidados, no se pueden transitar y eso es peligroso".

Ante esto, Pereyra informó que la situación fue planteada a las empresas -que, aclaró, no son todas- y que dieron un plazo máximo para revertir la situación hasta el próximo martes a las 20. Aclaró que los trabajadores deben cobrar "tal cual lo que han trabajado y según el Convenio Colectivo, no lo que ellos quieran".

Por último, afirmó que por el momento no se está pensando en una medida de fuerza, pero sí apuntarán de forma particular a aquellas empresas que hagan caso omiso a los reclamos. "No tenemos previsto ningún paro de actividades porque hay empresas que, como dije, están cumpliendo y no tienen porqué pagar los platos rotos. La que no cumple le vamos a pegar muy fuerte", afirmó.

