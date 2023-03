Phishing en el BPN: cómo funciona la modalidad de estafa

La responsable de Marketing y Comunicación de esta entidad financiera, Roberta Ghiglioni, habló del Phishing, una modalidad de estafa que ya es conocida y que en el último tiempo tuvo como víctima a los usuarios del banco provincial. "La semana pasada y la anterior se registraron muchos casos de dominios falsos. Páginas que tienen una URL que no pertenece al banco", indicó.

A su vez, precisó: "Esta semana nos llegó una alerta de un mail que estaba circulando con un remitente Hotmail. Ahí decían que había habido una operación irregular en el homebanking, que solicitaban validar datos y mandaban un link para que el cliente entre. La modalidad de estafa era la misma, robo de identidad e información sensible".

Ante esto, Ghiglioni aconsejó a los clientes que tanto para el homebanking y otro trámite online que se necesite, se opere desde la página oficial BPN.com.ar, al igual que en los remitentes de mail que finalizan en bpn.com.ar.

"Estuvimos hablando con el resto de los bancos y están todos con la misma problemática. Saltan de banco a banco, así que estamos trabajando en conjuntos, también con Google, para que esto no se pueda hacer", agregó.

La responsabilidad del BPN

"El banco no se hace responsable en estos casos ya que no es una falla de seguridad de la plataforma, sino que el cliente está entregando sus datos. Es como si entregara las llaves de su casa y el código de la alarma, no hay manera de que eso se pueda proteger porque la persona está validando los datos que la página requiere", puntualizó Ghiglioni.

Para que la comunidad tenga en cuenta, recordó que "nosotros nunca pedimos este tipo de información sensible" e indicó que "tenemos otras herramientas para validad la identidad del cliente, como las preguntas al azar, nunca pedimos ni usuario ni contraseña ni token, el cliente tiene que proteger esa información sensible y tener la seguridad de que el lugar en donde la está cargando es seguro".

Ante cualquier duda o necesidad de ayuda, se puede llamar al 0800-999-3338.