Pía Shaw: "a mí me gustan los cambios"

PÍA SHAW EN AMERICA TV.jpg Pía Shaw en América TV.

Sobre los motivos que la llevaron a tomar esa determinación de dar un paso al costado y anunciar su renuncia a América TV, indicó: "No es la primera vez que lo hago. Ya lo hice en otra oportunidad, cuando me incorporé a AM. En este caso, no lo decidí porque tenga otra propuesta laboral. Sí sigo con la radio [junto a Ángel De Brito y Pilar Smith, en El Espectador, de CNN Radio], que está buenísimo, pero necesitaba frenar un poco".

"Ahora tengo vacaciones y me voy a ver a mi familia al interior, algo que durante todo el año no pude hacer por la pandemia. Regreso a mitad de enero para volver a incorporarme a la radio", contó sobre sus planes inmediatos.

La conductora dejó en claro que lejos de ser uno de los motivos que determinaron su decisión, su relación con su último compañero, Andino, es excelente. "Guille es un amor y es el mejor compañero que podés tener en un trabajo. Es un genio".

En las últimas horas, algunos medios comenzaron a especular sobre su incorporación como nueva "angelita" a Los ángeles de la mañana. Otros, con la posibilidad de que vuelva a trabajar junto a Verónica Lozano, esta vez en Cortá por Lozano. Sobre estas versiones, Shaw fue contundente: "No. No firmé ni con Ángel ni con Vero. Ante todos esos rumores, lo único que tengo para decir es que, por el momento, lo único que tengo previsto es tomarme vacaciones. No tengo nada arreglado con nadie".