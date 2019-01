Pichetto dijo que Macri y CFK "son malos para la Argentina"

En una entrevista con Radio Con Vos, el senador nacional evitó pronunciarse sobre cuál sería su opción en una posible segunda vuelta, y aunque reconoció que las diferencias entre el Presidente y la ex mandataria "no me resultan indiferentes", juzgó que "los dos son malos para la Argentina", porque "con matices, los dos han fracasado en su política económica".

En otro orden, Pichetto ratificó su intención de ser el candidato presidencial de Alternativa Federal en octubre y competir en las PASO frente Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti, al tiempo que volvió a rechazar formar parte de un frente peronista de unidad, junto a la ex presidenta y líder de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner.

"La unidad con ella no tiene ningún sentido. Es inmolarse para subordinarse a ella", opinó sobre el acercamiento al kirchnerismo que explora Massa, y aunque reconoció que "la señora mide mucho", consideró que Cristina Fernández "sigue igual a sí misma".

"Ella está rodeada de los mismos personajes que la llevaron al fracaso durante los últimos cuatro años, (Axel) Kiciloff, (Carlos) Zannini y (Oscar) Parrilli. Ella quería ser una estadista al estilo alemán y terminó jugando con el chavismo", agregó.

Respecto de Massa, sostuvo: "Sergio tiene una visión de que puede haber un planteo de unidad de creer que la señora puede correrse (...)" y remarcó que el ex jefe intendente de Tigre "es el que más mide en Argentina Federal".

