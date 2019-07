Pichetto y Frigerio le dieron un envión electoral a Pechi

En el barco macrista rema a la par de Frigerio, uno de los considerados peronistas de origen entre la dirigencia fundante del PRO.

Las espadas proselitistas del gobierno nacional incluyeron un encuentro con el gobernador emepenista Omar Gutiérrez, aunque en términos electorales se plantaron firmes en apoyo a los candidatos de las listas de Juntos por el Cambio, en las que Quiroga es secundado por Lucila Crexell, quien saltó al neomacrismo desde el MPN de la mano de Pichetto, y el dirigente del PRO Francisco Sánchez encabeza la nómina para la Cámara Baja.

Pichetto y Frigerio encabezaron una conferencia de prensa esta mañana en el Hotel Casino Magic. La presentación mixturó respuestas a interrogantes periodísticos diversificados entre la gestión y la campaña. No pudo zafar Frigerio de las incógnitas que surgen por el parate de algunas obras nacionales.

A la vez, no se privó Pichetto de diferenciar la situación política de Río Negro con respecto a la de Neuquén, cuando le consultaron si pretendía con Gutiérrez un acuerdo similar al sellado con el mandatario vecino, Alberto Weretinlneck.

En Río Negro el partido del gobernador no lleva candidato a presidente mientras que el macrismo no lleva boleta para el Senado de la Nación. El gobernador va por una banca en la Cámara Alta por su partido provincial y sus votantes no deberán cortar boleta si en la presidencial votan a Macri y Pichetto. En Neuquén, Juntos por el Cambio tiene listas propias para el Congreso.

Mayorías para gobernar

Pichetto esparció de entrada los argumentos quem según él, llevaron a Macri a ponerlo en carrera por la vicepresidencia.

“Cuando el Presidente toma la decisión de convocarme, lo hace pensando en el 11 de diciembre, cuando habrá que construir mayorías, pensando en la unidad nacional y superando las diferencias, comenzar a crecer y pensar en la creación de empleo de calidad”, explicó.

A renglón seguido, el senador se refirió a la respuesta de los capos del capital frente al salto que lo llevó al riñón del macrismo. “Los mercados han reaccionado ante la decisión del Presidente de manera positiva de ampliar su base de sustentación política. Lo mismo que los bonistas, que tenían incertidumbre a un eventual regreso de una economía con cepos e intervención estatal”, sostuvo.

Luego defendió el proyecto que más interés despierta en el gobierno para el corto plazo: “La reforma laboral tiene mala prensa porque se identifica ahí un perjuicio para los trabajadores. Y yo pongo de ejemplo a Vaca Muerta, donde se generó productividad, crecimiento del empleo y mejor remuneración en un acuerdo de empresarios con trabajadores”, agitó como bandera.

“La meta tiene que ser crecer, y para eso es fundamental convocar a las partes e intervenir desde el Estado para arbitrar que esas mesas se puedan dar, no significa despedir gente”, contrarrestó.

La interna de la ciudad

El arribo de los dirigentes de la primera línea nacional de Juntos por el Cambio generó un ámbito para el cruce entre las cúpulas de las facciones que fracturaron el espacio en la ciudad.

El candidato a intendente del oficialismo municipal, Marcelo Bermúdez, se mostró con el primero en la lista para el Consejo, José Luis Artaza, y el diputado nacional macrista David Schlereth.

En el mismo salón que Bermúdez, pero separado por una grieta profundizada, rondó el diputado Juan Monteiro, quien se lanzó a la competencia por la sucesión de Horacio Quiroga por afuera de la alianza del PRO con Libres del Sur, NCN y CC-ARI.

