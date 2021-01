Piden donar plasma para seguir luchando contra el coronavirus

PLASMA 2.jpg El gobierno nacional sigue con el llamado para donar plasma para seguir contando con un factor importante en la lucha contra el coronavirus.

Al paciente se le hace una amplia entrevista y exámenes clínicos para determinar si la persona que hace de donante está en buenas condiciones de salud. De esta forma se cuida tanto al donante como al receptor anónimo.

¿Es lo mismo donar sangre y plasma?

No, no es lo mismo donar sangre y la donación de plasma. Primero que la sangre es un líquido cargado de componentes que la convierten en una sustancia completa para nutrir, oxigenar y curar al organismo (plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, oxigeno, nutrientes, etc.). Mientras que el plasma es solo un componente de la sangre que está compuesto por linfa, líquido intersticial y cefalorraquídeo.

Para volver a donar plasma (en caso que ya lo hayas hecho) solamente debes esperar 15 días para hacerlo nuevamente. Esto gracias a que el organismo repone rápidamente el líquido extraído de la sangre.