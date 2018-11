Piden que asistan a un hombre de 75 años que vive sin agua en un terreno prestado

Se trata de la misma persona que primero estuvo viviendo como homeless en la plaza de los inmigrantes, en Mitre y Tierra del Fuego, y más tarde se instaló en Avenida del Trabajador y Cipolletti, cerca del acceso al barrio Gregorio Álvarez.

La familia Garrido le prestó un terreno en inmediaciones de la calle Río Colorado, hacia el norte de la ciudad y lo ayudó a levantar unas chapas y cartones para que tuviera un techo donde guarecerse. "Una chica me trajo dos bolsas de cemento, de cal y de cerámico. Pero no quiero estar acá", dijo Merkel.

Ni bien llegó a la zona, le prendieron fuego las pocas cosas que tenía para disuadirlo de su estadía en ese lugar.

"Desde el municipio se habían comprometido a enviarle agua y a hacerle un bañito, pero desde hace seis meses que no lo asiste. Está peor que antes, allá cerca del Gregorio, por lo menos la gente le dejaba algo. Ahora mi hermano lo invita a comer porque si no el abuelo no tiene nada, está en el medio de la nada", dijo un integrante de la familia Garrido.

Al hombre lo sacaron de la vía pública donde había acumulado un importante volumen de basura, mugre, orines y elementos de poca utilidad. Según comentaron los funcionarios municipales en su momento, tenía un trastorno acumulativo, conocido como el síndrome de Diógenes, una patología que hace que descuiden los hábitos de higiene y junten objetos de todo tipo y basura.

Desde la Municipalidad aseguraron a LMN que colaboraron con la entrega de material de construcción, cemento, ladrillos, cal, y además se lo asistió con alimentos.

"Tiempo después se lo ayudó con el trámite en el banco para su pensión" y que "desde hace algunos días se lo volvió a contactar para que vaya a cobrar al banco porque hace tres meses que no lo hacía y tenía el dinero acumulado". sostuvieron.

