Piden que la Muni y Provincia paguen la luz de las tomas

Recordó que existe otra iniciativa del presidente de la cooperativa, Carlos Ciapponi, para bajar la tarifa con una eliminación de impuestos, “y sabemos que el intendente Horacio Quiroga quiere lo mismo a través de los costos laborales, pero creemos que tenemos una tercera alternativa que puede ayudar a abaratar la luz a los vecinos”.

En la ciudad hay unas 46 tomas divididas entre tierras fiscales municipales y provinciales. Hoy, todos los usuarios del servicio pagan una parte del gasto de luz de esos asentamientos. Si cada gobierno se hiciera cargo por el consumo dentro de sus terrenos, los vecinos se ahorrarían unos 200 pesos por factura en promedio.

Sin regularizar

La propuesta del sector blanco se aplicaría en las tomas que no están regularizadas, donde no se les puede cobrar la luz a las familias porque no existen medidores domiciliarios. “Nos parece una mejor solución que esto sea responsabilidad de los gobiernos, porque se trata de un problema político, no tiene nada que ver con los socios de CALF”, argumentó Domínguez.

Remarcó que “esta idea ya tiene el antecedente de Las Perlas y funcionó”. Recordó que, hasta 2015, al consumo de luz en el paraje rionegrino “lo pagábamos entre todos, pero logramos poner un medidor común y desde entonces CALF le factura al municipio de Cipolletti”.

