Piden que sea delito la publicación de fotos en sitios porno

La Legislatura neuquina se expresó en rechazo de la publicación no consentida de fotografías y datos personales en sitios pornográficos y pidió al Congreso que estas acciones sean penadas e incluidas como delitos contra la integridad sexual. La iniciativa, impulsada por el MPN, surgió luego de que la Fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén desestimara las denuncias de hechos de este tipo realizadas por más de 40 mujeres, por no configurarse un delito penal .

La desestimación de las denuncias fue realizada el pasado 20 de julio por parte del fiscal de Delitos Sexuales, Andrés Azar, quien apuntó que "se desestimó porque no es un delito penal" y que "el robo de datos se considera un delito civil". La decisión provocó un gran enojo en las mujeres afectadas que desembocó en el debate legislativo.

“Esta situación puso de manifiesto la necesidad urgente de que el Congreso legisle para llenar este vacío legal que se produce y dé respuesta a un enorme universo de víctimas que ven vulnerados sus derechos personalísimos sin que exista ningún tipo de sanción para los culpables de esa vulneración”, expresó la diputada Lorena Abdala, quien informó sobre el proyecto, y advirtió que la propuesta nació "de la indignación, de la tristeza, de la bronca, en relación con la situación que vivieron más de 40 mujeres neuquinas”.

https://twitter.com/DiputadosMPN/status/1288521221873836032 Por unanimidad la cámara legislativa aprobó la declaración 2922 que expresa el rechazo y enérgico repudio a la publicación de imágenes y datos de una persona sin su consentimiento en páginas de internet y redes sociales con contenido sexual explícito. #NoALaViolenciaDigital pic.twitter.com/6iVrDCyOYU — Diputad@s MPN (@DiputadosMPN) July 29, 2020

En la declaración también se solicita a la fiscalía a cargo de Azar que "agote el uso de todas las medidas investigativas a su disposición, que permitan una amplia y significativa intervención en el acompañamiento de las víctimas".

“Estas mujeres se animaron a denunciar, como reiteradamente les pedimos, pero la fiscalía desestimó el caso porque este tipo de situación no encuadra dentro de ningún delito tipificado por el Código Penal. Les dijo a las víctimas hasta acá llegamos, vayan por la vía civil ¿Eso es justo? No, no es justo. A estas víctimas las revictimizan una y otra vez, y entonces nos preguntamos dónde está la tutela efectiva de esos derechos consagrados por la Constitución Nacional”, manifestó Abdala, con preocupación.

En Neuquén y Cipolletti todo saltó a la luz en mayo pasado cuando comenzaron a circular por las redes sociales escraches sobre una publicación donde había fotos de jóvenes del Alto Valle sin que ellas lo hubieran permitido. Las víctimas se comunicaron, algunas de ellas decidieron acercarse a radicar una denuncia formal y el número de denuncias rondó en los 40.

Vacío legal

El pasado 23 de julio, el Senado aprobó la media sanción para el proyecto de ley que propone modificar los artículos 155 y 169 del Código Penal, para tipificar y sancionar penalmente la difusión no permitida de contenidos de desnudez, sexual o erótico, incluso si fue obtenido con consentimiento de la víctima. El proyecto fue presentado por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala.

https://twitter.com/ledesmadezamora/status/1286472718599065600 Profundamente orgullosa y agradecida a mis pares por la media sanción que hoy obtuvo la modificación del Código Penal para penalizar la difusión no consentida de contenidos de desnudez, naturaleza sexual y representaciones sexuales explícitas. pic.twitter.com/mW0ESSW4Vf — Claudia Ledesma Abdala de Zamora (@ledesmadezamora) July 24, 2020

Tras las denuncias presentadas tanto en Neuquén como en Río Negro, se presentó otra que involucra a jóvenes de las ciudades de La Plata, City Bell y Villa Elisa, ante el área de Delitos Informáticos de la policía Bonaerense.

Florencia Zerda, abogada especializada en violencia de género digital, admitió la existencia de un vacío legal para estos casos, pero explicó que hay alternativas en el Código Penal por las cuales se podrían haber dado curso a las denuncias.

“Sin conocer ninguno de los 21 casos, se podrían haber aplicado los artículos 153 y/o 153 bis, que hacen referencia a la violación de la privacidad y el uso de imágenes sin autorización. También se podría alegar violación de derechos de autor, que también tiene sanción penal. Es decir, si bien hay un vacío legal, hay figuras legales por las cuales se podría encarar”, dijo la abogada a Infobae, quien incluso destacó que haber obtenido los números IP, tal como ocurrió en Neuquén, hubiese servido aún más para avanzar. “Es muy difícil acceder a ellos y en este caso tuvieron esa ventaja”, subrayó.