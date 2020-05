Unas 30 chicas denuncian que usan sus fotos en una web porno

Todo saltó a la luz el pasado domingo, cuando comenzaron a circular por las redes sociales escraches sobre una publicación donde había fotos de jóvenes del Alto Valle sin que ellas lo hubieran permitido. Fue así, que finalmente, las víctimas se comunicaron y algunas de ellas decidieron acercarse a radicar una denuncia formal.

Dos cipoleñas lo hicieron en la fiscalía de Cipolletti y unas cuatro neuquinas, entre ellas una adolescente, en la Fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén. En esta última confiaron que saben que se presentarán otras víctimas.

En diálogo con LM Cipolletti, una joven cipoleña relató que se enteró que sus fotos estaban en una conocida página de pornografía, junto con información personal como la identidad y su lugar de trabajo, gracias a un mensaje de Facebook. De hecho, muchas de las víctimas se enteraron así.

De inmediato se encendieron todas las alarmas. Se trata de personas con perfiles truchos que robaron sus imágenes y las ofrecieron sin su consentimiento en una página que se dedica a publicaciones pornográficas anónimas, y con las que se puede ganar dinero.

La joven de 20 años, quien pidió resguardar su identidad por seguridad, dijo que hace unos días vio en unas historias de Instagram a una conocida que denunciaba a la página por publicar sus fotos sin su consentimiento, y pensó que quizás ella también podía estar ahí. Pero la búsqueda no tuvo resultados.

“Ese mismo día a la tarde me escribió una chica por Messenger y me alertó de que estaban mis fotos publicadas. Cuando entré a la página casi me muero, había nueve fotos mías publicadas hace varios meses y muchos mensajes. El perfil que la publicó decía que tenía 18 años, que era de Cipolletti y la gente que comentaba las fotos agregaba información personal mía, hasta dónde trabajo”, expresó.

Contó que la página ofrece premios por la cantidad de visitas, y que paga a los usuarios. “Mi perfil tenía más de 11 mil visitas y decía que había obtenido premios. El usuario es una persona anónima. Algunas fotos eran de mis redes sociales, que son privadas, por lo que entiendo que es alguien que tengo agregado quien me roba las fotos”, indicó y agregó: “Somos alrededor de 30 chicas, de Cipolletti y Neuquén, y hay incluso menores de edad”. Ella yotra chica denunciaron en la fiscalía de Cipolletti.

Explicó que para publicar contenido en la página o comentar, el sitio te obliga a crearte un correo electrónico y por eso todos los usuarios suelen ser perfiles truchos, para no dejar rastros.

LEÉ MÁS

Una adolescente se animó a contar que fue abusada tras ver series

La neuquina que noqueó al aborto clandestino

Denunciaron ante el INADI al diputado Francisco Sánchez