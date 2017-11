Pidieron un estudio de geolocalización en el caso Pereyra

Desde la querella de la causa, se convocó a los peritos Enrique Prueguer y Ariel Garbarz de la Universidad Tecnológica Nacional, para que hagan el trabajo con los celulares que estuvieron activados junto al cuerpo de Fernanda, en un lapso horario entre las 20 y las 00, del pasado 20 de julio, cuando se cometió el brutal asesinato.

En dialogo con LM Neuquén una de las hermanas de la joven, Laura Pereyra, pidió a la comunidad rinconense que no abandone el tema y que acompañe para que sea haga justicia sin permitir que los responsables paguen.

"Estos asesinos no pueden vivir entre nosotros, creo que ninguna persona va a estar tranquila si estos asesinos quedan en libertad, por lo que estoy pidiendo que el pueblo de Rincón despierte y nos acompañe en este pedido de justicia", manifestó.

La joven mostró su preocupación ya que consideró que "se va diluyendo la causa" y dijo que "las pericias realizadas en las camionetas no pueden establecer la presencia de material genético".

Es por ello que solicitaron a la Fiscalía la realización del estudio de geolocalización para establecer que cuales son las antenas que se activaron alrededor de un perímetro de 3 metros del lugar donde encontraron calcinada a Fernanda.

"No podemos permitir que esto suceda, a mi hermana la mataron en Rincón, los asesinos son de Rincón y me duele mucho ver que no tenemos el acompañamiento de las instituciones, ni de la comunidad", se lamentó Laura acompañada por su madre y una amiga en la presentación de un informe abierto a la comunidad.

Finalmente aaseguró que no va a bajar los brazos hasta que se haga justicia y manifestó que realizará una conferencia de prensa en Fiscalía la semana próxima. También convocó a una marcha para el próximo 16 de diciembre en días próximos al aniversario de esta localidad.