"Pienso que la ciudad va a ser la gran capital del sur"

“Mati” Salcedo Facal -como le decían- empezó a escribir poesía cuando tenía 9 años, alentada por una profesora de Lengua, Blanquita Chaneton, también de una familia pionera neuquina. De más chica, se la pasaba leyendo y escribiendo. “Me escondía para hacerlo porque no quería molestar. Y también porque quería mis momentos de soledad para poder concentrarme, entonces me quedaba en los rincones donde todavía había luz y mi papá se preocupaba de que me fuera a hacer mal a la vista”, recuerda Matilde Salcedo Facal. Será por eso que lo que más ama esta escribana y abogada de 84 años -aún hoy en funciones-, es redactar las escrituras: “Les doy una vuelta de turca, un toque personal”, ríe Mati.