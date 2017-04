Pinta bien: Gago volverá al once contra Arsenal

Más allá de que mantiene la punta del torneo en soledad, Boca viene de dos partidos sin poder sumar de a tres y el regreso de Pintita será fundamental para cortar la minirracha negativa. Con él en cancha, el equipo ganó seis de los siete partidos que disputó en el campeonato. La única derrota fue ante Talleres de Córdoba en la Bombonera.

Pintita se lesionó después de la victoria en San Juan, a fines de marzo, en una práctica, y la prioridad para el cuerpo técnico fue no apresurar los tiempos de recuperación. Sin embargo, ayer saltó a la cancha para sumarse al fútbol reducido junto a los que no jugaron en Rafaela y no mostró resabios de su desgarro en el recto anterior derecho.

Si bien no está confirmado, la primera opción que tiene Guillermo es el regreso de Gago a la mitad de la cancha como cinco clásico y mover a la derecha a Wilmar Barrios en reemplazo del suspendido Pablo Pérez.

Cambia otra vez

La banda izquierda sigue siendo un problema para los mellizos donde una vez más volverán a meter mano. El juvenil Nazareno Solís o uno de los refuerzos del año, Oscar “Junior” Benítez, son las variantes que maneja la dupla técnica para reemplazar a Fernando Zuqui, quien no anduvo bien en la igualdad sin goles ante la Crema. Cabe recordar que ambos atacantes están peleando la titularidad en lugar del lesionado Ricardo Centurión. En este escenario el posible once sería: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Barrios, Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Nazareno Solís u Oscar Benítez.

Bentancur fue convocado

Rodrigo Bentancur fue oficialmente convocado para disputar el Mundial Sub-20 de Corea del Sur con Uruguay, y así resurgió uno de los temas que más controversias causaron la semana pasada en el mundo Boca, dado que ni Guillermo Barros Schelotto ni Daniel Angelici confirmaron si el volante será cedido.