“Pizzi es el entrenador ofensivo que necesitamos. Al Patón Bauza lo quiero mucho pero no lo traería ahora para preservarlo en la historia como el que ganó la Copa Libertadores. Porque la gente es exitista y no me gustaría exponerlo ante posibles resultados adversos”, explicó el actual asambleísta azulgrana.

Por su parte, Diego Coco Landeiro, entrenador de La Amistad, sostuvo: “Me gusta Pizzi, tuvo un buen paso por el club, conoce la institución. Una persona de perfil bajo, seria, laburadora. Con nosotros anduvo bien. Pero por el momento que está pasando Tigre y cómo está jugando, por lo ídolo que fue me gustaría también Gorosito aunque Tigre no lo va a dejar ir. Lo importante es que el que venga lo ayude a levantar en lo deportivo al Ciclón porque está bastante complicado”.

El otro que dejó su mirada fue Mauro Laspada, ex entrenador de Deportivo Roca. “Pizzi, Gorosito, Guede, cualquiera de los tres podrían ser los próximos técnicos según mis preferencias. Cada uno con su estilo. Pero con capacidad para este momento del club”, redondeó el otrora ex defensor de Olimpo de Bahía Blanca, entre otros.

Lo cierto es que los cuervos de la región bancan a Pizzi en el banco azulgrana .