Plan para "correr" a San Lorenzo

“Cuando tuvimos la fecha del partido, ya les mandé un plan de entrenamiento”, contó Cristian Bravo, el preparador físico de Cipo.

Pese a la frustración generalizada por la suspensión del partido en junio, desde ayer, cuando la organización confirmó la nueva programación, comenzó a aparecer nuevamente el entusiasmo en el pueblo albinegro.

Los hinchas ya empezaron a movilizarse y aparecieron nuevos servicios de transporte, la dirigencia comenzó a organizar el viaje y desde el cuerpo técnico ya planifican una pretemporada atípica. “El parate no fue tan grande, por ahí para los dos jugadores que vienen de Deportivo Madryn sí (Federico Velásquez y Jorge Piñero Da Silva), pero charlando con ellos me dijeron que siempre se mantuvieron activos”, sostuvo Bravo, y subrayó: “Los jugadores, hoy por hoy, es raro que no hagan absolutamente nada”.

Cipo dividirá la pretemporada en dos partes. Desde el lunes y durante dos semanas trabajará pensando en el Ciclón, y luego del trascendente duelo iniciará la parte más intensa de la preparación de cara al torneo Federal A, que incia el 10 de septiembre.

“Desde el lunes vamos a hacer una semana de adaptación general y en la siguiente ya vamos a apuntar al partido”, detalló el encargado de la preparación física.

En Cutral Co

¿Sarmiento-Sacachispas?

Una versión que circuló ayer por las redes sociales da cuenta de que el tercer partido por Copa Argentina que se jugará en Cutral Co será Sarmiento de Junín-Sacachispas, por los 16avos. de final.

El encuentro, que no se presenta muy atractivo, no fue confirmado por los organizadores.