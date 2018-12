“Fue un escándalo. Y más escandaloso fue que la madre no dijo que se sentía mal, la frase que usó fue ‘ella no se sienta en una mesa con golpeadores’. Está confirmado por amigos que trabajan en PH y que saben que esto es así”, aseguró Adrián Pallares.

Tras este episodio, PH se pudo grabar con la presencia de Noelia Marzol, figura de la ficción de Net TV Millenials, donde precisamente tuvo una jugada escena de sexo que dio mucho que hablar.

Descargo

Luego de enterarse de la decisión que había tomado la protagonista de Campanas en la noche, la nueva ficción que estrenará Telefe en enero, el Polaco se refirió a la situación. “No tenía ni idea, no me molesta ni tengo nada para decirle. Yo no tengo problemas con nadie. Si ella no quiso venir, la que tiene un problema conmigo es ella. No la conozco, no sé quién es y no tengo relación“, aseguró.