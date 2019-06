Plegaria para pasar de los consensos a los hechos

POR FERNANDO CASTRO - fcastro@lmneuquen.com.ar

No hubo una foto oficial. Pero tampoco nada estuvo librado al azar. El presidente Mauricio Macri y su candidato a vice, Miguel Pichetto, estuvieron al mismo tiempo en Neuquén. ero no se mostraron juntos. Sin embargo, eligieron esa caja propaladora de buenas noticias económicas que sigue resistiendo los embates de la macroeconomía, llamada Vaca Muerta, para marcar parte de la agenda del futuro. También hizo lo propio Gustavo Lopetegui, a quien, apenas asumido en funciones, le tocó cambiar las reglas de juego para el gas de Vaca Muerta (no sin el pedido del Fondo Monetario Internacional), algo que trajo la novedad no deseada de un reclamo judicial del grupo Techint.