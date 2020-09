Plottier le dijo no a restringir la circulación desde las 18

El comité de emergencia de Plottier no adhirió al nuevo horario de circulación propuesto por el Gobierno provincial, por lo que los vecinos de esa ciudad podrán circular en auto o moto hasta las 20 horas. Van a profundizar las medidas de prevención y reforzar las campañas de concientización para mitigar la propagación del coronavirus .

Desde el domingo cuando el Gobierno provincial dio a conocer por redes sociales su postura de prohibir el uso vehicular después de las 18 como medida para frenar las reuniones sociales, los distintos Gobiernos municipales empezaron a charlar con sus referentes la posibilidad de ponerlo en práctico o no.

La Cámara de Comercio de Plottier le había hecho llegar a la intendenta, Gloria Ruiz, una nota en la que le indicó su posición al respecto de la disposición provincial: “No es factible ni aplicable para la ciudad de Plottier, ya que afecta más aún la situación de los comercios, empresas de servicios, pymes, todos nosotros”.

“Sabiendo que no están dadas las medidas de seguridad en primer lugar, cómo ya saben el personal policial es mínimo con el que se cuenta en la ciudad, otro punto es la demografía de Plottier, que hace imposible en muchos dueños o empleados de comercios que no viven cerca del lugar de trabajo se puedan trasladar”, consideraron los comerciantes.

Igualmente esta presentación no fue la única que tuvo en cuenta el comité de emergencia de Plottier para definir la no adhesión, sino que también escucharon a otros sectores de la localidad que entendían que no se podía poner en práctica.

Este martes al mediodía, la subsecretaria de Salud de la provincia, Andrea Echauri y un representante de la secretaría de Gobiernos Locales estuvieron en la localidad para discutir esta situación y dar cuenta de la preocupación por el incremento de los casos de coronavirus y la necesidad de instrumentar la disposición.

Sin embargo, posteriormente el comité local, integrado por la intendenta, los concejales Claudio Pinilla, Benjamín Ventura, Claudio Silvero, Matías Ramos, Andrea Tubio, Marcelo Di Peto y la jueza de Paz, Viviana Melo, con la participación del presidente de la Cámara de Comercio, Claudio Borella, decidieron no adherir a la resolución 64/20 de Jefatura de Gabinete que establecía la prohibición de la circulación vehicular a partir de las 18 y hasta hasta el día 19 de septiembre y que rige en la Capital desde el lunes.

Es por ello, que los vecinos de Plottier podrán circular en automóvil o moto hasta las 20 de lunes a sábados, mientras que se va a mantener la prohibición de circulación de los días domingos.