Plottier: liberaron a los cuatro demorados por los incidentes

View this post on Instagram

■ LA SECUENCIA QUE TERMINÓ CON UNA CAMIONETA DESTRUIDA POR EL FUEGO ■ Los incidentes que se produjeron durante el martes en Plottier, tras la viralización de información falsa en las redes sociales, dejaron como saldo la destrucción total de un comercio y dos vehículos. Una secuencia de imágenes tomada durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales muestra el momento en el que una Toyota Hilux estacionada en el centro de la localidad es prendida fuego. Horas después se conocería que los señalados en la gresca no estaban vinculados al brutal femicidio de #CieloLópez. Fotos: Omar Novoa/Gentileza