Lozano contó que anoche entraron unas ocho personas a la casa de su ex esposa y madre de sus cuatro hijos, uno de los cuales es quien quedó a cargo de la carnicería. “La tuvieron que internar porque le subió mucho la presión, hace un tiempo tuvo un ACV. Entraron como 8 personas, justo llegó un hijo y la pudo defender. Entraron con el fin de romper todo”, agregó.

El hombre dijo que el negocio lo levantó su padre hace unos 60 años, lo continuó él y hace unos 13 años lo dejó a Daniel, su hijo mayor, al frente del comercio.

“Creo que no tiene seguro. Está muy deprimido, está muy mal. No tiene ganas de nada. El que fue al local fue mi hijo menor y dijo que no sirve nada, yo no quise ir. Hay tirar todo y empezar de cero”, dijo Lozano.

El hombre se lamentó no sólo de los destrozos del comercio sino de la imagen de la familia. “Las dos cosas son muy feas. Tengo un hijo que está yendo a la escuela. A mí lo único que me enseño mi papá es laburar”, agregó.

Lozano dijo que desde la medianoche están custodiados con un móvil policial por seguridad de la familia. “Por supuesto que tenemos miedo. Quiero agradecer a la gente que me conoce, que sabe qué clase de persona soy. Les agradezco a todos”, cerró el hombre.

