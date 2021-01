Pochettino tiene esperanzas de llevarse a Messi al PSG

Como no podía ser de otra manera, en medio de los rumores sobre un supuesto interés del PSG por Lionel Messi, quien tiene contrato con el Barcelona hasta junio de este año y aún no arregló la renovación, el nombre de Leo se escuchó varias veces en la conferencia y Poche no pudo esquivar la esperada pregunta. "¿Pediría a Messi por Reyes?"

"Ya Papá Noel ha hecho un gran trabajo y me ha dado la posibilidad de volver, Hemos llegado hace un par de días y estamos enfocados en adaptarnos a este nuevo entorno y poder trabajar juntos y conocernos. Seguro que habrá tiempo en el futuro de hablar de eso”, sentenció Pochettino al responder sobre la búsqueda de Messi para el PSG.

Messi, Messi, Messi… la incertidumbre sobre su futuro ya es hasta desesperante, sin embargo, no queda de otra que esperar hasta junio que es cuando termina el contrato del 10 con el Barcelona y allí se sabrá si sigue en España o si llega a Inglaterra o al PSG de Pochettino.